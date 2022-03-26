За словами президента, нашій армії потрібні передусім танки й літаки. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення глави Держави.

Зауважте Україна хоче жити заради своїх мрій, а не чужих хворих фантазій, – нове звернення Зеленського

Це вже обговорили з президентом США

Глави МЗС і Міноборони України 26 березня зустрілися з президентом США Джозефом Байденом. Передусім вони спілкувалися про засоби захисту, яких потребують наші воїни. Очільник Держави зауважив, що в цей час продовжується пінг-понг: хто і як має передати нам літаки та інші інструменти захисту.

Україна не може збивати російські ракети з дробовиків і кулеметів. Також неможливо звільнити Маріуполь без літаків, танків та іншої бронетехніки,

– акцентував президент.

Він додав, що всі на люди на землі мають знати, хто побоявся почати постачання додаткового озброєння Україні. "Всі мають знати, хто не ухвалив життєво необхідне рішення", – підсумував Володимир Зеленський

Звернення президента України за 26 березня: дивіться відео