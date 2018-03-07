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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Это – позорно": "Самопомич" в США о политических преследованиях в Украине

232 Читати новину українською
"Это – позорно": "Самопомич" в США о политических преследованиях в Украине

Тема политического насилия и преследований в Украине стала одним из пунктов во время встреч между специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и делегацией Объединения "Самопомич", которая находится с визитом в Вашингтоне.

"Господин Волкер выразил обеспокоенность ростом уровня насилия в украинской политике. Это понятно, ведь США хотят видеть успех и развитие в стране, в которую они инвестируют столько ресурсов и времени. Мы считаем позорными случаи преследования оппозиции, применение силовых структур против неугодных и унизительные факты притеснений ветеранов войны на Востоке, участвовавших в мирных акциях протеста. Отдельная история – это организация и финансирование близкими к власти чиновниками и бизнесменами парамилитарных организаций, которые уже используются для распространения атмосферы страха среди украинцев", –рассказал подробности разговора председатель фракции "Самопомич" в Верховной Раде Олег Березюк.

Теги: Новости политики Самопомич Олег Березюк
Источник: 24 Канал
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