"Это – позорно": "Самопомич" в США о политических преследованиях в Украине

Тема политического насилия и преследований в Украине стала одним из пунктов во время встреч между специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и делегацией Объединения "Самопомич", которая находится с визитом в Вашингтоне.

"Господин Волкер выразил обеспокоенность ростом уровня насилия в украинской политике. Это понятно, ведь США хотят видеть успех и развитие в стране, в которую они инвестируют столько ресурсов и времени. Мы считаем позорными случаи преследования оппозиции, применение силовых структур против неугодных и унизительные факты притеснений ветеранов войны на Востоке, участвовавших в мирных акциях протеста. Отдельная история – это организация и финансирование близкими к власти чиновниками и бизнесменами парамилитарных организаций, которые уже используются для распространения атмосферы страха среди украинцев", –рассказал подробности разговора председатель фракции "Самопомич" в Верховной Раде Олег Березюк.