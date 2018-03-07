"Це – ганебно": "Самопоміч" у США про політичні переслідування в Україні

Тема політичного насильства та переслідувань в Україні стала одним з пунктів під час зустрічей між спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером та делегацією Об’єднання "Самопоміч", яка перебуває з візитом у Вашингтоні.

"Пан Волкер висловив занепокоєння зростанням рівня насильства в українській політиці. Це зрозуміло, адже США хочуть бачити успіх і розвиток в країні, в яку вони інвестують стільки ресурсів і часу. Ми вважаємо ганебними випадки переслідування опозиції, застосування силових структур проти неугодних і принизливі факти утисків ветеранів війни на Сході, які брали участь в мирних акціях протесту. Окрема історія – це організація та фінансування близькими до влади чиновниками та бізнесменами парамілітарних організацій які вже використовуються для розповсюдження атмосфери страху серед українців" – розповів подробиці розмови голова фракції "Самопомочі" у Верховній раді Олег Березюк.