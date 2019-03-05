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      Это большая победа людей, – Юлия Тимошенко о признании незаконности повышения тарифов

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      Тимошенко на встрече с главными редакторами местных СМИ Хмельницка
      Тимошенко на встрече с главными редакторами местных СМИ Хмельницка / ba.org.ua

      То, что Окружной административный суд г. Киева признал незаконность повышения цен на газ для населения правительством в 2016 году, – это большая победа. Она свидетельствует о том, что все дальнейшее ценообразование также было необоснованным.

      Об этом Юлия Тимошенко заявила во время встречи с главными редакторами местных СМИ на Хмельнитчине, говорится на сайте партии.

      Этот суд знаковый, он длился более двух лет. Они долго не могли вынести решение, ведь суд находился под бешеным давлением. Но в конце концов решился и принял два решения: цена установлена ​​незаконно постановлением правительства (№ 315 от 2016 года) и является необоснованной,
      – отметила она.

      Как пояснила лидер "Батькивщины", постановление, которое суд отменил и признал незаконным, сейчас уже не действует, потому что после нее были приняты новые постановления о новых ценах на газ. Получается, если первое повышение цены на газ признано судом незаконным, то это означает, что остальные повышения также незаконны.

      "Это большая победа", – отметила кандидат в Президенты Украины.

      Она развенчала миф, который власть навязывала украинцам о том, что якобы цена на газ является рыночной. Как заверила председатель партии, она является монопольной на 100% и установлена ​​постановлением правительства – такого нигде в мире больше нет.

      Лидер "Батькивщины" отметила: политическую ответственность за подорожание газа несет лично президент. Ведь именно его указом назначаются члены НКРЕКП, которая устанавливает тарифы.

      Кроме того, Юлия Тимошенко опровергла еще один миф: "5 лет власть объявляет, что мы не потребляем российский газ. Но – это обман. То, что за учетом называют европейским газом, на самом деле является российским газом, который украинцам перепродают через посредников с переплатой" .

      Председатель партии заверила, что после победы на выборах ответственные за грабеж людей будут привлечены к ответственности.

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      Теги: Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 Канал
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