Це велика перемога людей, – Юлія Тимошенко про визнання незаконності підвищення тарифів

Те, що Окружний адміністративний суд м. Києва визнав незаконність підвищення цін на газ для населення урядом у 2016 році, – це велика перемога. Вона свідчить про те, що все подальше ціноутворення також було необґрунтованим.

Про це Юлія Тимошенко заявила під час зустрічі з головними редакторами місцевих ЗМІ на Хмельниччині, йдеться на сайті партії.

Це суд знаковий, він тривав понад два роки. Вони довго не могли винести ухвалу, адже суд перебував під шаленим тиском. Але зрештою наважився і ухвалив два рішення: ціна встановлена незаконно постановою уряду (№ 315 від 2016 року) та є необґрунтованою,

– зазначила вона.

Як пояснила лідер "Батьківщини", постанова, яку суд скасував і визнав незаконною, наразі вже не діє, бо після неї були ухвалені нові постанови про нові ціни на газ. Виходить, якщо перше підвищення ціни на газ визнане судом незаконним, то це означає, що решта підвищень також незаконні.

"Це велика перемога", – наголосила кандидат у Президенти України.

Вона розвінчала міф, який влада нав’язувала українцям про те, що нібито ціна на газ є ринковою. Як запевнила голова партії, вона є монопольною на 100% і встановлена постановою уряду – такого ніде в світі більше нема.

Лідер "Батьківщини" наголосила: політичну відповідальність за подорожчання газу несе особисто президент. Адже саме його указом призначаються члени НКРЕКП, яка встановлює тарифи.

Окрім того, Юлія Тимошенко спростувала ще один міф: "5 років влада оголошує, що ми не споживаємо російський газ. Але – це обман. Те, що за обліком називають європейським газом, насправді є російським газом, який українцям перепродають через посередників з переплатою".

Голова партії запевнила, що після перемоги на виборах відповідальні за грабунок людей будуть притягнуті до відповідальності.