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      Это борьба прошлого против будущего, – Супрун объяснила скандал с Дубинским

      53 Читати новину українською
      Ульяна Супрун
      Ульяна Супрун / 24 канал

      Бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун считает, что в обвинениях Александра Дубинского возможно присутствует заказной "черный" пиар.

      Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью 24 каналу. По ее словам, она подала в суд на Дубинского и сейчас продолжается слушание дела.

      Обратите внимание! О "черном" пиаре, работе в Минздраве и новом правительстве – читайте в первой части интервью с Ульяной Супрун

      "Мой адвокат через суд пытается определит, кто является владельцем ютуб-канала Дубинского, и на самом деле ли он работает на "1+1", и отвечают ли они также за его слова. И сейчас все очень размыто, потому что не может это определить. Я думаю, что два раза были слушания только по этой теме", – отметила Супрун.

      Опять таки, это прошлое против будущего. А вторая вещь – это, как вы говорили, наверное, был заказан "черный" пиар. Возможно, это также часть этого, не знаю. Это уже на усмотрение других. Сейчас идет судебное дело с ним. Посмотрим, что получится из этого,
      – объяснила бывшая руководительница Минздрава.

      Она добавила, что к сожалению в Украине судебная система не работает и требует перезагрузки.

      Что известно о конфликте Супрун с Дубинским?
      В мае бывший ведущий программы "Деньги" на телеканале "1+1" и уже действующий депутат Александр Дубинский обвинил Ульяну Супрун в том, что она под видом реформ занимается хищением и отмыванием бюджетных средств. И назвал ее "доктором смерть" и "воровкой". После этого бывшая руководительница Минздрава подала в суд на Дубинского о защите чести, достоинства, деловой репутации с требованием опровергнуть дезинформацию.

      Смотрите полный выпуск интервью с Ульяной Супрун:

       

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      Автор: Юлия Гилей, Юрий Гаврищак
      Теги: Новости Украины Ульяна Супрун Слуга народа Журналисты Судьи Олександр Дубинский
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