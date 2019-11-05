Це боротьба минулого проти майбутнього, – Супрун пояснила скандал з Дубінським

Колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун вважає, що у звинуваченнях Олександра Дубінського можливо є замовленний "чорний" піар.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. За її словами, вона подала до суду на Дубінського і наразі триває слухання справи.

Зверніть увагу! Про "чорний" піар, роботу в МОЗ та новий уряд – читайте в першій частині інтерв'ю з Уляною Супрун

"Мій адвокат через суд пробує визначитись, хто є власником ютуб-каналу Дубінського, і чи він насправді працює на "1+1", і чи вони також відповідають за його слова. І зараз все дуже розмито, бо не може це визначити. Я думаю, що два рази було слухання лише по цій темі", – зазначила Супрун.

Знову ж таке це минуле проти майбутнього. А друга річ – це, як ви казали, напевно, був замовлений "чорний" піар. Можливо, це також частина цього, не знаю. Це є на розсуд інших. Зараз йде судова справа з ним. Побачимо, що вийде з цього,

– пояснила колишня очільниця МОЗ.

Вона додала, що на жаль в Україні судова система не працює і потребує перезавантаження.

Що відомо про конфлікт Супрун з Дубінським?У травні колишній ведучий програми "Гроші" на телеканалі "1+1" та вже чинний депутат Олександр Дубінський звинуватив Уляну Супрун у тому, що вона під виглядом реформ займається розкраданням і відмиванням бюджетних коштів. І назвав її "доктором смерть" та "крадійкою". Після цього колишня очільниця МОЗ подала до суду на Дубінського про захист честі, гідності, ділової репутації з вимогою спростувати дезінформацію.

Дивіться повний випуск інтерв'ю з Уляною Супрун: