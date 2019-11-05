16:40
5 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін покине крісло президента? Пиня показав кулак
      Вєсті Кремля
      22:01, 4 листопада
      Вєсті.UA: Хто замінить Ірину Луценко у "ЄС"? Богдану набили пику
      Вєсті.UA
      19:26, 4 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Це боротьба минулого проти майбутнього, – Супрун пояснила скандал з Дубінським

      705 Читать новость на русском
      Уляна Супрун
      Уляна Супрун / 24 канал

      Колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун вважає, що у звинуваченнях Олександра Дубінського можливо є замовленний "чорний" піар.

      Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. За її словами, вона подала до суду на Дубінського і наразі триває слухання справи.

      Зверніть увагу! Про "чорний" піар, роботу в МОЗ та новий уряд – читайте в першій частині інтерв'ю з Уляною Супрун

      "Мій адвокат через суд пробує визначитись, хто є власником ютуб-каналу Дубінського, і чи він насправді працює на "1+1", і чи вони також відповідають за його слова. І зараз все дуже розмито, бо не може це визначити. Я думаю, що два рази було слухання лише по цій темі", – зазначила Супрун.

      Знову ж таке це минуле проти майбутнього. А друга річ – це, як ви казали, напевно, був замовлений "чорний" піар. Можливо, це також частина цього, не знаю. Це є на розсуд інших. Зараз йде судова справа з ним. Побачимо, що вийде з цього,
      – пояснила колишня очільниця МОЗ.

      Вона додала, що на жаль в Україні судова система не працює і потребує перезавантаження.

      Що відомо про конфлікт Супрун з Дубінським?У травні колишній ведучий програми "Гроші" на телеканалі "1+1" та вже чинний депутат Олександр Дубінський звинуватив Уляну Супрун у тому, що вона під виглядом реформ займається розкраданням і відмиванням бюджетних коштів. І назвав її "доктором смерть" та "крадійкою". Після цього колишня очільниця МОЗ подала до суду на Дубінського про захист честі, гідності, ділової репутації з вимогою спростувати дезінформацію.

      Дивіться повний випуск інтерв'ю з Уляною Супрун:

       

      blog_ava
      Радянську систему "груп інвалідності" скасують: що прийде на зміну
      сьогодні
      4963
      Автор: Юлія Гілей, Юрій Гаврищак
      Теги: Новини України Уляна Супрун Олександр Дубінський Судді Журналісти Слуга народу
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Я хоча б під дощем помився": в яких умовах живуть військові та хто відповідальний за це
      сьогодні , 15:00 "Я хоча б під дощем помився": в яких умовах живуть військові та хто відповідальний за це
      Блог Соцмережі 3341
      Почему у Трампа антипатия к Украине?
      сьогодні , 12:05 Почему у Трампа антипатия к Украине?
      Блог Медіа 1092
      Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      сьогодні , 14:45 Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      403
      Батоги для депутатів: як змусити працювати народних обранців
      сьогодні , 10:01 Батоги для депутатів: як змусити працювати народних обранців
      Ірина Поліщук 498
      Літературна провокація: скандальні книжки 2019 року
      сьогодні , 10:00 Літературна провокація: скандальні книжки 2019 року
      Під обкладинкою 1741
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук