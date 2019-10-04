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      Это будет шоком, – Данилюк об угрозе отмены национализации "Приватбанка"

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      Данилюк озвучил крайне негативные последствия отмены национализации "Приватбанка"
      Данилюк озвучил крайне негативные последствия отмены национализации "Приватбанка" / 24 канал

      Если национализацию "Приватбанка" таки отменят, то инвесторы отвернутся от Украины, а МВФ прекратит программу сотрудничества. Для экономики это будет ударом.

      Такие события станут шоком для украинской экономики, об этом экс-глава СНБО Александр Данилюк сказал в интервью Радио НВ.

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      По его словам, отмена национализации непременно будет иметь последствия. Так, бывший секретарь СНБО считает, что "от нас отвернутся инвесторы и внешние партнеры".

      Инвесторы посмотрят и скажут: "Ага, у олигархов реванш". МВФ прекратит свою программу. То есть институты не работают, суды не работают, правоохранительные органы не работают. Как можно вкладывать в страну?
      – пояснил он.

      Данилюк также добавил, что олигарх Игорь Коломойский, один из экс-собственников "Приватбанка", "достаточно влиятельный в Украине". Он подчеркнул, что отмена национализации будет шоком для экономики.

      Одной из причин своей отставки Данилюк называет именно события вокруг "Приватбанка" и возможная отмена его национализации. Заявление Данилюк написал 27 сентября, а уже 30 сентября Владимир Зеленский подписал указ об отставке. На посту Данилюка заменил Алексей Данилов.

      Что известно о национализации "Приватбанка"?
      Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – Коломойский и Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк. Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более 155 миллиардов гривен.

      Экс-собственники банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине и в иностранных юрисдикциях). Например, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка", в ответ на что Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Игорь Коломойский Приватбанк Александр Данилюк
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