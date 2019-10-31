Это было похоже на апокалипсис: мощное землетрясение в Сан-Франциско

Природный катаклизм практически полностью уничтожил один из крупнейших городов Соединенных Штатов Америки и унес более 3000 жизней. Большое землетрясение в Сан-Франциско.

18 апреля 1906 года на Береговом хребте Кордильер произошло землетрясение силой 7,8 балла по шкале Рихтера. Первые толчки люди почувствовали, когда еще большинство из них крепко спали – в 5:12 утра. Взволнованные и растерянные, они выбегали на улицы города, однако из-за мощных сейсмических колебаний даже не могли удержаться на ногах.

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Заасфальтированные улицы начали покрываться бетонными волнами, напоминая своим видом море во время шторма. Тысячи людей в одном белье сновали по улицам и просили найти родных, а общая картина напоминала кадры из фильма об апокалипсисе.



Бетонные волны в городе

Наибольшим разрушениям подверглись здания, которые были построены на насыпной почве. Такие здания были распространены в бедных районах города, жители которых пострадали от катастрофы больше всего. Именно здесь и начались пожары, которые в итоге привели к еще большим убыткам, чем само землетрясение.

Газопроводные трубы в этих районах были не в лучшем состоянии, соответственно не выдержали мощных толчков, и газ вырвался наружу. Местные жители немедленно начали покидать свои дома, а пожарные не успевали ликвидировать каждый новый источник возгорания, количество которых неуклонно увеличивалось.



Местные жители покидают свои дома

Власть пристально контролировала процесс устранения последствий землетрясения. Губернатор штата Калифорния немедленно перенес свой офис в город Окленд – ближе к эпицентру трагедии. А президент Франклин Рузвельт лично разрешил мэру жестоко наказывать любого, кто прибегнет на этих территориях к мародерству. На улицах патрулировали полиция и военные. Они выдавали людям воду, медикаменты и одеяла.



Сан-Франциско во время землетрясения

Однако, казалось, пламя обуздать невозможно. Масштабные пожары один за другим охватывали здания. Газовые трубы продолжали трескаться, а вскоре, из-за повреждений в системе, которые спровоцировало землетрясение, прекратили подачу воды. Тушить пожары привычным методом стало невозможно, поэтому военные начали процесс подрыва домов, рассчитывая таким образом остановить распространение пламени.

Между тем люди собирались на побережье океана. Они перевозили продукты в детских колясках, несли пострадавших и терпеливо ждали, что трагедия закончится, как страшный сон. Уцелевшие разместились на пляже, где волонтеры пытались обустроить для них все возможные условия.



Условия, которые создали для жителей города

В течение трех следующих дней они напрасно ждали хороших известий, пожары не прекращались, а спасатели продолжали непрерывно бороться с пламенем. В город постоянно поставляли продукты питания, медикаменты и одежду. На пляжах разбивали палаточные городки, а еду готовили в полевых условиях на так называемых военных кухнях.



Полевая кухня

На четвертый день над городом нависли грозовые тучи и начался дождь. Именно тогда пострадавшие облегченно вздохнули: природа помогала бороться с последствиями, которые сама же и вызвала.

Той ночью больше половины населения города, 400 тысяч человек, потеряли свое жилье. Полностью сгорело 508 кварталов города. Как только пожар удалось потушить, город начали отстраивать. Незадолго до катастрофы местная власть подготовила план генеральной реконструкции города, поэтому часть необходимой суммы на восстановление уже была предусмотрена бюджетом.



Разрушенный город

Остальное получили благодаря пожертвованиям из других городов и стран. А также от страховых компаний, которые потеряли деньги из-за того, что большинство разрушений нанесли именно пожары, а не катаклизм. Однако план реконструкции пришлось изменить, так как прежде всего нужно было отстроить дома для тех, кто потерял свое жилье.

Согласно первым отчетам городских властей, во время землетрясения и пожаров погибли 478 человек, однако впоследствии эта цифра выросла в несколько раз. Как выяснилось, при подсчете не учли жителей китайского квартала, вскоре количество погибших возросло до трех тысяч.

Через несколько дней после трагедии, в Сан-Франциско была создана комиссия, которая расследовала последствия и причины масштабной катастрофы. Целью было избежать подобной ситуации в будущем, так как стихийные бедствия – не редкость в этом месте. Никто не может предсказать, когда случится очередной масштабный катаклизм.



Город после землетрясения

С каждым днем в разломе Сан-Андреас, который расположен на Юг от Сан-Франциско и лежит на границе Тихоокеанской и Североамериканской плит, накапливается напряжение, которое может вырваться наружу новым землетрясением. Комиссия работала несколько лет, и впоследствии по ее рекомендации начали разрабатывать план укрепления зданий, мостов и дорог. Именно по ним сегодня перестраивают и другие города в штате Калифорния.

Восстановление Сан-Франциско длилось почти десять лет и закончилось в 1915 году, на это время в нем проживало гораздо больше людей, чем до землетрясения. В течение следующих 100 лет население удвоилось, и сегодня Сан-Франциско – второй по плотности и 14-й по численности населения город США.



Землетрясение в Сан-Франциско

Сегодня жители этого города ежедневно рискуют оказаться в эпицентре очередной природной катастрофы, однако большинство из них к этому готовы. Горожане считают, что проживать неподалеку от границы столкновения двух плит довольно увлекательно, ведь никогда нельзя быть уверенным в том, что тебя ждет завтра.

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Почти сотню лет землетрясение 1906 года считали одним из наиболее разрушительных катаклизмов, постигших Соединенные Штаты. Общие убытки оценивали в 400 миллионов долларов, что на сегодня составляет в эквиваленте 6,5 миллиардов. В 2005 году его место занял ураган Катрина, который причинил убытков на почти 82 миллиарда долларов.