Это может плохо закончиться. Украина без науки и образования

Борьба с коронавируса чрезвычайно важна. Но мы всегда должны сохранять холодную голову и думать не только о настоящем, но и о будущем.

Говорять, що коли Бог хоче покарати людину, то віднімає в неї розум. Коли ж він хоче покарати цілу країну, то віднімає в неї освіту та науку. Влада хоче скоротити бюджет української освіти та науки на майже 7 мільярдів гривень. Всім зрозуміло, що в часи пандемії та економічної кризи зменшення бюджетів неминуче. Але просто подивіться, що саме збираються зрізати під нуль.

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Зокрема, під ніж мають піти 1,5 мільярди на реформу Нова українська школа – без неї реформа, яку робили останні кілька років, просто розвалиться. Не буде ані дидактичних матеріалів, ані підвищення кваліфікації педагогів. Якщо це скорочення стане реальністю, ми можемо на довгі роки забути надію на створення сучасної школи в Україні.