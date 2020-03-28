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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      БЛОГ Іван Примаченко
      Співзасновник освітніх курсів Prometheus

      Це може погано закінчитись. Україна без науки та освіти

      -
      Кабмін планує суттєво скоротити держбюджет у сфері освіти і науки / vseosvita

      Боротьба з коронавірусом надзвичайно важлива. Але ми завжди маємо зберігати холодну голову і думати не тільки про сьогодення, а й про майбутнє.

      Говорять, що коли Бог хоче покарати людину, то віднімає в неї розум. Коли ж він хоче покарати цілу країну, то віднімає в неї освіту та науку. Влада хоче скоротити бюджет української освіти та науки на майже 7 мільярдів гривень. Всім зрозуміло, що в часи пандемії та економічної кризи зменшення бюджетів неминуче. Але просто подивіться, що саме збираються зрізати під нуль.

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      Зокрема, під ніж мають піти 1,5 мільярди на реформу Нова українська школа – без неї реформа, яку робили останні кілька років, просто розвалиться. Не буде ані дидактичних матеріалів, ані підвищення кваліфікації педагогів. Якщо це скорочення стане реальністю, ми можемо на довгі роки забути надію на створення сучасної школи в Україні.

      Не менш шокуюча пропозиція – відібрати 0,5 мільярда гривень в Національного фонду досліджень та 0,4 мільярди базового фінансування науки в університетах. Поки весь світ вкладає гроші в дослідження для боротьби з пандемією, Україна, яка досі сидить без тестів на коронавірус, свої видатки скорочує. Хоча саме науковці, як і медики, зараз на передовій боротьби з коронавірусом.

      Боротьба з коронавірусом надзвичайно важлива. Але ми завжди маємо зберігати холодну голову і думати не тільки про сьогодення, а й про майбутнє. Яке буде зовсім невтішним для країни без освіти та науки. Рік тому президент Зеленський обіцяв вчителям зарплати по 4 тисячі доларів. Прийшов час згадати обіцянки і, принаймні, не відбирати в них останнє.

      Автор: Іван Примаченко
      Теги: Новини політики Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Публікації Бюджет Освіта Наука Бюджет 2020
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