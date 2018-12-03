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      "Это наш позор": Рада планирует запретить символику "Беркута"

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      Рада планирует запретить символику "Беркута"
      Рада планирует запретить символику "Беркута" / Фото из открытых источников

      В понедельник, 3 декабря, депутаты Верховной Рады Мустафа Найем и Елена Сотник зарегистрировали законопроект о запрете пропаганды деятельности и символики подразделения "Беркут".

      Об этом Мустафа Найем сообщил на своей странице в Facebook.

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      "Можно сколько угодно долго возлагать цветы к памятникам, выступать с пламенными речами, но есть упрямый факт, который невозможно скрыть: сотрудники "Беркута" до сих пор работают в рядах Национальной полиции. И это наш позор. Если бы я был Генеральным прокурором, главой МВД или даже ГБР, я бы сделал все, чтобы "Беркут" и все, что с ним связано потерялись в истории", – написал Найем.

       

      Теги: Новости Украины Верховная Рада Мустафа Найем Законодательство Евромайдан Беркут
      Источник: 24 канал
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