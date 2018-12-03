"Це наша ганьба": Рада планує заборонити символіку "Беркута"

У понеділок, 3 грудня, депутати Верховної Ради Мустафа Найєм і Олена Сотник зареєстрували законопроект про заборону пропаганди діяльності та символіки підрозділу "Беркут".

Про це Мустафа Найєм повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Можна скільки завгодно довго покладати квіти до пам'ятників, виступати з полум'яними промовами, але є впертий факт, який неможливо приховати: співробітники" Беркуту" до сих пір працюють в рядах Національної поліції. І це наша ганьба. Якби я був Генеральним прокурором, головою МВС або навіть ДБР, я б зробив все, щоб "Беркут" і все, що з ним пов'язано загубилися в історії", – написав Найєм.