''Підтримую ''Беркут'': Добкін зробив скандальну заяву про розстріли на Майдані

Одіозний народний депутат Михайло Добкін, який неодноразово відзначався різкими заявами щодо України та Євромайдану, знову потрапив у скандал. Цього разу політик сказав, що вчинки бійців українського спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у вбивствах активістів на Майдані, були виправданими.

Таку заяву нардеп від "Опозиційного блоку" зробив в ефірі телеканалу Newsone.

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Я ще більше став противником Майдану, ніж був у 2013-му і 2014-му роках. Я ще більше підтримував би сьогодні "Беркут", ніж підтримував тоді. Я б одягнув не тільки футболку "Беркута", але й костюм одягнув би "Беркута",

– заявив Добкін.

Політик додав, що "влада ганебно не відзначає річницю Майдану", а згадують нього лише ті, хто там стояв.

Також, за його словами, "політичний конфлікт" в Україні нібито був спровокований найближчим оточенням президента-втікача Віктора Януковича.

"Прийде час і, напевно, спливуть достовірні факти про те, хто і як спровокував конфлікт... Упевнений, що це найближче оточення Януковича, від якого він не очікував. Упевнений, що зроблено це цілком усвідомлено, осмислено, а найголовніше – зроблено з реалізації чийогось плану", – підсумував Добкін.

Нагадаємо, Добкін вже не вперше підтримує дії "Беркута". Так, у січні 2014 року Добкін разом з харківськими регіоналами прийшли в облраду у чорних футболках з написом "Беркут" та емблемою цього спецпідрозділу. У такий спосіб депутати вирішили вшанувати пам’ять міліціонерів, які, начебто, загинули під час сутичок на Грушевського.