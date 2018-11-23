19:26
23 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Патриарх Янукович. ГРУстный праздник
      Вєсті Кремля
      20:45, 22 ноября
      Вести.UA . Радикальные кнопкодавы. Дедекоммунизация Донбасса
      Вєсті.UA
      20:43, 22 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      "Поддерживаю "Беркут": Добкин сделал скандальное заявление о расстрелах на Майдане

      87 Читати новину українською
      Добкин сделал новое скандальное заявление о событиях на Майдане
      Добкин сделал новое скандальное заявление о событиях на Майдане / Фото из открытых источников

      Одиозный народный депутат Михаил Добкин, который неоднократно отмечался резкими заявлениями в отношении Украины и Евромайдана, снова попал в скандал. На этот раз политик сказал, что поступки бойцов украинского спецподразделения "Беркут", которые подозреваются в убийствах активистов на Майдане, были оправданными.

      Такое заявление нардеп от "Оппозиционного блока" сделал в эфире телеканала Newsone.

      Читайте также: Что с нами произошло, люди: Вакарчук эмоционально прокомментировал годовщину Революции Достоинства

      Я еще больше стал противником Майдана, чем был в 2013-м и 2014-м годах. Я еще больше поддерживал бы сегодня "Беркут", чем поддерживал тогда. Я бы одел не только футболку "Беркута", но и костюм одел бы "Беркута",
      – заявил Добкин.

      Политик добавил, что "власть позорно не отмечает годовщину Майдана", а вспоминают его только те, кто там стоял.

      Также, по его словам, "политический конфликт" в Украине якобы был спровоцирован ближайшим окружением президента-беглеца Виктора Януковича.

      "Придет время и, наверное, всплывут достоверные факты о том, кто и как спровоцировал конфликт... Уверен, что это ближайшее окружение Януковича, от которого он не ожидал. Уверен, что сделано это вполне осознанно, осмысленно, а самое главное – сделано с реализации чьего плана", – подытожил Добкин.

      Напомним, Добкин уже не впервые поддерживает действия "Беркута". Так, в январе 2014 года Добкин вместе с харьковскими регионалами пришли в облсовет в черных футболках с надписью "Беркут" и эмблемой этого спецподразделения. Таким образом депутаты решили почтить память правоохранителей, которые якобы погибли во время столкновений на Грушевского.

      Теги: Новости Украины Новости политики Беркут Михаил Добкин Евромайдан Виктор Янукович История Скандал
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Легализация еврономеров: кто такие евробляхеры и почему они против
      сегодня , 18:00 Легализация еврономеров: кто такие евробляхеры и почему они против
      Євгенія Мазур 488
      Порошенко і Медведчук: чому ворог приходить додому?
      сегодня , 17:34 Порошенко і Медведчук: чому ворог приходить додому?
      Артем Овдієнко 788
      Министерство по делам ветеранов возглавила Ирина Фриз: что о ней известно
      сегодня , 16:18 Министерство по делам ветеранов возглавила Ирина Фриз: что о ней известно
      418
      Беларусь продала оружие Азербайджану в пику России. Причем здесь Украина?
      сегодня , 15:00 Беларусь продала оружие Азербайджану в пику России. Причем здесь Украина?
      Злой Одессит 2539
      Черная пятница 2018: дата в Украине
      сегодня , 13:16 Черная пятница 2018: дата в Украине
      22241
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук