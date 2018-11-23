"Поддерживаю "Беркут": Добкин сделал скандальное заявление о расстрелах на Майдане

Одиозный народный депутат Михаил Добкин, который неоднократно отмечался резкими заявлениями в отношении Украины и Евромайдана, снова попал в скандал. На этот раз политик сказал, что поступки бойцов украинского спецподразделения "Беркут", которые подозреваются в убийствах активистов на Майдане, были оправданными.

Такое заявление нардеп от "Оппозиционного блока" сделал в эфире телеканала Newsone.

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Я еще больше стал противником Майдана, чем был в 2013-м и 2014-м годах. Я еще больше поддерживал бы сегодня "Беркут", чем поддерживал тогда. Я бы одел не только футболку "Беркута", но и костюм одел бы "Беркута",

– заявил Добкин.

Политик добавил, что "власть позорно не отмечает годовщину Майдана", а вспоминают его только те, кто там стоял.

Также, по его словам, "политический конфликт" в Украине якобы был спровоцирован ближайшим окружением президента-беглеца Виктора Януковича.

"Придет время и, наверное, всплывут достоверные факты о том, кто и как спровоцировал конфликт... Уверен, что это ближайшее окружение Януковича, от которого он не ожидал. Уверен, что сделано это вполне осознанно, осмысленно, а самое главное – сделано с реализации чьего плана", – подытожил Добкин.

Напомним, Добкин уже не впервые поддерживает действия "Беркута". Так, в январе 2014 года Добкин вместе с харьковскими регионалами пришли в облсовет в черных футболках с надписью "Беркут" и эмблемой этого спецподразделения. Таким образом депутаты решили почтить память правоохранителей, которые якобы погибли во время столкновений на Грушевского.