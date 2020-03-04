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      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ
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      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ

      Это не обновление правительства, это – прогибание президента, – эксперт об отставке Гончарука

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      Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. За такое решение проголосовали 353 народных избранников, ни один чиновник не проголосовал против. Отставка Гончарука может не привести к усилению правительства.

      А популістські тези не є підставою для відставки. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив фінансист Тарас Козак.

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      Експерт наголосив, що зауваження президента до колишнього уряду полягали у тих речах, які від нього не залежали. Комунікація справді була провалена, але це також не є причиною для оновлення уряду. На думку фінансиста, відставка була надумана, а реальні причини були іншими.

      Якщо найбільш одіозні прізвища, як Аваков, залишаються на посаді. Якщо в цьому уряді будуть присутні прямі представники від олігархів, то це не буде оновлення уряду. Це – прогинання президента під певних осіб,
      – розповів Козак.

      За словами експерта, представник "Слуги народу" назвав лише одну претензію до уряду – недостатня комунікація уряду з парламентом. Все інше було фактично похвалою, оскільки корупція на рівні топ-чиновників знизилась.

      "Корупції не було і це величезне досягнення, тому що економіка, побудована на корупції, не може існувати", – зазначив Козак.

      ймовірний склад нового уряду
      Ймовірний склад нового уряду / Інфографіка 24 канал

      Також Тарас Козак прокоментував недоліки, які Зеленський "закидав" у своїй промові до уряду Гончарука.

      Про похвалу за облікову ставку НБУ

      – Уряд ніяк не може впливати на дії Національного Банку України, тому що він є незалежний.

      Про провал надходжень від митниці та контрабанду

      – Президент піддався на популістичні заяви. Але, якщо трохи глибше розібратися, то можна цілком розуміти, що надходження від митниці зменшилися за причинами,  з яких не на всі може впливати керівництво митниці. Зокрема, чим менший курс долара, тим менше надходжень в країну. Причиною того, що зменшився імпорт стало нерозмитнення газу. Зараз через величезні потоки контрабанди, які не розмитнюються, немає надходжень в бюджет.

      Про промисловий потенціал, який "під загрозою"

      – Ці "закиди" є недоречними з тієї причини, що експортери кричать про низький курс. Як ми знаємо, уряд на курс не впливає. До нього є певні претензії, але значно більше залежить від повноважень президента.

      Дивіться останню промову Гончарука як прем'єра: відео

       

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Новости политики Отставка правительства Гончарука Слуга народа Верховная Рада Государственная таможенная служба НБУ Алексей Гончарук Владимир Зеленский
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