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      Это не очень профессиональное разделение должностей в правительстве, – Устинова

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      29 августа народные депутаты сформировали 23 комитета Верховной Рады. В результате "Слуга народа" будет руководить в 19 комитетах. "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и ОПЗЖ получили по одному комитету. Партия "Голос" не возглавила ни одного.

      Член партии "Голос" Александра Устинова в эфире 24 канала сказала, что фракция Вакарчука отказалась возглавлять комитеты, потому что считает их распределение не профессиональным.

       Важно! Кто возглавил комитеты Верховной Рады IX созыва: список

      "Нам предлагали, в частности, как и всем остальным партиям, которые не вошли в правящую коалицию, должность второго вице-спикера. Кроме этого, предлагались два комитета – свободы слова, а также молодежи и спорта. Но знаете, на самом деле, то, каким образом это все происходило – это был не очень, скажем так, профессиональное или демократическое разделение и комитетов, и должностей в правительстве", – заявила Устинова.

      Она пояснила, что согласно статистике 60% парламентариев представлены от "Слуги народа", 40% – это все другие партии. Верховная Рада насчитывает 23 комитета. Из них только два комитета предложили четырем фракциям. То есть 40% представительства в Раде предложили лишь 8% комитетов.

      Это комитеты, которые имеют наименьшее влияние в парламенте. Соглашаться на какие-то "подачки", где ты не будешь иметь вообще никакого реального влияния. Во-первых, это комитеты, у которых забрали почти все функции. Во-вторых, все равно это должно проголосоваться в Раде, где большинство принадлежит одной партии - это нонсенс,
      - сказала нардепка.

      По ее словам, как только закончились выборы, партия "Голос" заявила, что готова предоставить кандидатов на должности руководителей или заместителей комитетов, например, здравоохранения или образования. Но объяснила: "У нас есть люди, которые работали в правительстве на этих должностях, есть профессиональные, квалифицированные кадры. Нам сказали – нет, спасибо, не надо. А потом в последний момент на четыре фракции отдали эти две должности".

      Соглашаться на такое – себя не уважать, поэтому мы сказали – спасибо, мы не будем соглашаться на такие предложения,
      – добавила Устинова.

      Комитеты Рады – что это и чем они занимаются?
      Комитет Верховной Рады Украины – это парламентский орган, который формируют из народных депутатов. Комитеты проверяют или готовят законопроекты и выполняют контрольные функции.

      Количество комитетов, их названия и функции утверждает Рада каждого созыва. Тот или иной депутат может попасть в комитет на основе предложений фракций. Их вносят с соблюдением квот, которые определены регламентом парламента. Что интересно, каждый нардеп должен быть членом какого-то комитета.

      комітети
      Как будут сидеть депутаты в сессионном зале / Инфографика 24 канала

       

      Смотрите видео полного интервью с Александрой Устиновой:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Партия Голос
      Источник: 24 канал
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