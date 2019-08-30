Це не дуже професійний поділ посад в уряді, – Устінова

29 серпня народні депутати сформувала 23 комітети Верховної Ради. В результаті "Слуга народу" керуватиме в 19 комітетах. "Батьківщина", "Європейська Солідарність" та ОПЗЖ отримали по одному комітету. Партія "Голос" не очолила жодного.

Член партії "Голос" Олександра Устінова в ефірі 24 каналу сказала, що фракція Вакарчука відмовилась очолювати комітети, бо вважає їхній розподіл не професійним.

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"Нам пропонували, зокрема, як і усім іншим партіям, які не увійшли до правлячої коаліції посаду другого віце-спікера. Окрім цього, пропонувались два комітети – свободи слова, а також молоді та спорту. Але знаєте, насправді, те, яким чином це все відбувалось – це був не дуже, скажімо так, професійний чи демократичний поділ і комітетів, і посад в уряді", – заявила Устінова.

Вона пояснила, що згідно зі статистикою, то 60% парламентарів представлені від "Слуги народу", 40% – це всі інші партії. Верховна Рада налічує 23 комітети. З них лише два комітети запропонували чотирьом фракціям. Тобто 40% представництва у Раді запропонували лише 8% комітетів.

Це комітети, які мають найменший вплив в парламенті. Погоджуватись на якісь "подачки", де ти не будеш мати взагалі ніякого реального впливу. По-перше, це комітети, в яких забрали майже всі функції. По-друге, однаково це має проголосуватись у Раді, де більшість належить одній партії – це нонсенс,

– сказала нардепка.

За її словами, як тільки закінчились вибори, партія "Голос" заявила, що готова надати кандидатів на посади керівників або заступників комітетів, наприклад, охорони здоров'я або освіти. Та пояснила: "У нас є люди, які працювали в уряді на цих посадах, є професійні, кваліфіковані кадри. Нам сказали – ні, дякуємо, не треба. А потім в останній момент на чотири фракції віддали ці дві посади".

Погоджуватись на таке – себе не поважати, тому ми сказали – дякуємо, ми не будемо погоджуватись на такі пропозиції,

– додала Устінова.

Комітети Ради – що це і чим вони займаються?Комітет Верховної Ради України – це парламентський орган, який формують із народних депутатів. Комітети перевіряють або готують законопроекти та виконують контрольні функції.



Кількість комітетів, їх назви та функції затверджує Рада кожного скликання. Той чи інший депутат може потрапити в комітет на основі пропозицій фракцій. Їх вносять з дотриманням квот, які визначені регламентом парламенту. Що цікаво, кожен нардеп повинен бути членом якогось комітету.



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