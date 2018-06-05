Это не просто потеря – это национальная трагедия, – друг Кантера о неожиданной смерти

Леонид Кантер был выдающейся личностью, но со сложным характером. Это был человек, который формировала свою вселенную и в этой вселенной можно было каждому найти свое место, но жить по его правилам.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал друг режиссера Мирослав Гай.

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"Это не просто человеческая потеря – это национальная трагедия. Честно, это все очень странно, ведь через два дня Леонид должен был ехать во Францию, даже написал об этом у себя в Facebook, его фильмы показывали во всем мире, а также недавно вышла книжка", – рассказал Гай.

Друг Кантера вспоминает, что Леонид любил выстраивать свою жизнь как гигантский спектакль, как некий фильм, то есть он свою жизнь сделал художественным продуктом.

Он не был верующим человеком, но и не был атеистом, Леонид всегда говорил, что смерть – это только начало,

– отметил Мирослав Гай.

Гай добавил, что поговаривают о последнем видеообращении режиссера, и надеется, что сможет его увидеть.

Напомним, 1 июня стало известно, что скоропостижно ушел из жизни молодой украинский хореограф и режиссер Николай Бойченко.