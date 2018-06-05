Це не просто втрата – це національна трагедія, – друг Кантера про неочікувану смерть

Леонід Кантер був видатною особистістю, але зі складним характером. Це була людина, яка формувала свій всесвіт і в цьому всесвіті можна було кожному знайти своє місце, але жити за його правилами.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів друг режисера Мирослав Гай.

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"Це не просто людська втрата – це національна трагедія. Чесно, це все дуже дивно, адже за два дні Леонід мав їхати до Франції, навіть написав про це у себе в Facebook, його фільми показували у всьому світі, а також нещодавно вийшла книжка", – розповів Гай.

Друг Кантера пригадує, що Леонід любив вибудовувати своє життя як гігантську виставу, як якийсь фільм, тобто він своє життя зробив мистецьким продуктом.

Він не був віруючою людиною, але й не був атеїстом, Леонід завжди казав, що смерть – це тільки початок,

– зазначив Мирослав Гай.

Гай додав, що подейкують про останнє відеозвернення режисера і надіється, що зможе його побачити.

Нагадаємо, 1 червня стало відомо, що раптово пішов із життя молодий український хореограф і режисер Микола Бойченко.