Это не развлечение. Зачем вам дома тесты на Covid-19?

Ребята, начинаем сначала.

Зачем вам тесты дома. Это не тест на беременность, не тест на ацетон в моче и не тест-полоска на сахар.

На данный момент, те тесты которые завезли в Украину – это забор крови и лабораторный анализ. Еще в ближайшие время появятся тесты – мазок.

Важно! COVID-19 убьет в десять раз больше людей, чем грипп. Что должен знать и делать каждый?

У вас что дома есть лаборатория? У ва что дома есть хим реактивы? У вас что дома есть своя центрифуга? У вас что есть личные домашние лаборанты? Что за бред сивой кобылы.

Заметил какие-то аферисты продают в интернете тесты. Не занимайтесь ерундой – не покупайте их.

Да, в инфекционных больницах тестов пока еще очень мало, но они уже есть в каждой области и скоро будут в достатке. Если у вас будут симптомы и подозрение, поверьте для вас найдут тест.

Покупая тест домой – вы забираете этот тест у кого-то кто в нем уже очень нуждается.

Запомните. Все что не купите вы от страха и паники – поступит в инфекционные отделения. Именно туда где им и положено быть

Товарищ, собственник частной клиники, чтобы снять напряжение в инфекционных отделений, закупил в свою частную клинику пару сотен тестов на коронавирус.

Они закончились за два дня.

Люди узнав, что в частной клинике появилась услуга теста на коронавирус просто так пришли, чтобы его пройти.

Человеки!

Тест это не прививка!

Тест это не вакцина!

Тест не защищает!

У большинства пришедших на тест даже симптомов простуды не было. Им в клинике говорят:

– По протоколу у вас нет показаний для теста на коронавируса?

– У вас же есть такая услуга? Есть. Мы платим – платим. Вот и делайте.

– Но вы забираете сейчас шанс у кого-то другого на раннее выявление.

– Делайте. Я так хочу.

Чтобы не было скандала – пришлось сделать. Вот так пара сотен таких нужных и таких дефицитных тестов ушла на тех кому просто нечего делать.

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Люди не сходите с ума.



1. Не давайте спекулянтки вас обмануть. Не покупайте тесты с рук.

2. Не покупайте тесты впрок. Они вам дома не нужны. Они нужны в лабораториях и инфекционных отделениях.

3. Не делайте тесты просто от любопытства, страха, паники и нечего делать. Это не развлечение и не игрушка.

4. Не создавайте панику. В стране уже есть несколько тысяч тестов и еще десятки тысяч тестов сейчас по дороге в Украину.

5. Цена теста в опте 300 гривен + стоимость услуги лаборатории.

Прошу вас. Оставайтесь людьми и берегите себя.

Автор: Алексей Давиденко

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