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      Це не розвага. Навіщо вам удома тести на Covid-19?

      -
      Не панікуйте і залишайтеся людьми / 5.ua

      Щогодини дзвонять знайомі з проханням купити додому пару десятків тестів на коронавірус.

      Ребята, начинаем сначала.

      Зачем вам тесты дома. Это не тест на беременность, не тест на ацетон в моче и не тест-полоска на сахар.

      На данный момент, те тесты которые завезли в Украину – это забор крови и лабораторный анализ. Еще в ближайшие время появятся тесты – мазок.

      Важно! COVID-19 убьет в десять раз больше людей, чем грипп. Что должен знать и делать каждый?

      У вас что дома есть лаборатория? У ва что дома есть хим реактивы? У вас что дома есть своя центрифуга? У вас что есть личные домашние лаборанты? Что за бред сивой кобылы.

      Заметил какие-то аферисты продают в интернете тесты. Не занимайтесь ерундой – не покупайте их.

      Да, в инфекционных больницах тестов пока еще очень мало, но они уже есть в каждой области и скоро будут в достатке. Если у вас будут симптомы и подозрение, поверьте для вас найдут тест.

      Покупая тест домой – вы забираете этот тест у кого-то кто в нем уже очень нуждается.

      Запомните. Все что не купите вы от страха и паники – поступит в инфекционные отделения. Именно туда где им и положено быть

      Товарищ, собственник частной клиники, чтобы снять напряжение в инфекционных отделений, закупил в свою частную клинику пару сотен тестов на коронавирус.

      Они закончились за два дня.

      Люди узнав, что в частной клинике появилась услуга теста на коронавирус просто так пришли, чтобы его пройти.

      Человеки!
      Тест это не прививка!
      Тест это не вакцина!
      Тест не защищает!

      У большинства пришедших на тест даже симптомов простуды не было. Им в клинике говорят:

      – По протоколу у вас нет показаний для теста на коронавируса?
      – У вас же есть такая услуга? Есть. Мы платим – платим. Вот и делайте.
      – Но вы забираете сейчас шанс у кого-то другого на раннее выявление.
      – Делайте. Я так хочу.

      Чтобы не было скандала – пришлось сделать. Вот так пара сотен таких нужных и таких дефицитных тестов ушла на тех кому просто нечего делать.

      Обратите внимание: К верующим и неверующим: как должна действовать церковь во время пандемии

      Люди не сходите с ума.

      1. Не давайте спекулянтки вас обмануть. Не покупайте тесты с рук.
      2. Не покупайте тесты впрок. Они вам дома не нужны. Они нужны в лабораториях и инфекционных отделениях.
      3. Не делайте тесты просто от любопытства, страха, паники и нечего делать. Это не развлечение и не игрушка.
      4. Не создавайте панику. В стране уже есть несколько тысяч тестов и еще десятки тысяч тестов сейчас по дороге в Украину.
      5. Цена теста в опте 300 гривен + стоимость услуги лаборатории.

      Прошу вас. Оставайтесь людьми и берегите себя.

      Автор: Алексей Давиденко
      Оригинал

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Новини України Публікації
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