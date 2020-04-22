Это недопустимо, – Степанов о массовом сокращении медработников

Одним из основных рисков имплементации второго этапа медицинской реформы является сокращение медицинских работников. Необходимо вносить определенные изменения, чтобы этого избежать.

Так, Максим Степанов ответил на вопрос об урезании бюджетов медучреждениям через определение опорных больниц во время пандемии. Эту информацию глава Министерства здравоохранения прокомментировал во время брифинга 22 апреля.

Знайте больше В Украине более тысячи медработников заболели коронавирусом

Степанов подчеркнул, что такие события являются недопустимыми. Он также отметил, что эту ситуацию будут исправлять и вносить определенные изменения.

Это имплементации второго этапа реформы. Мы должны понять, что наши медицинские работники и врачи – главный ресурс нашего здоровья и оказания помощи,

– добавил Степанов.

Скандал с сокращением на Сумщине

Такой скандал с сокращением работников возник в Сумской области – СМИ распространили информацию об увольнении 47 работников местного роддома.

Так, 1 апреля им выдали на руки трудовые книжки и копии соответствующего приказа об увольнении с работы. Медработники считают сокращение незаконным, утверждая, что профсоюз отказался согласовывать их увольнение. За дело уже взялись правоохранители.

К слову, под сокращение попали и льготные категории лиц, в частности матери-одиночки, лица, которым осталось 1-2 года до выхода на пенсию.