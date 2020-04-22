Це неприпустимо, – Степанов про масове скорочення медпрацівників

Одним із основних ризиків імплементації другого етапу медичної реформи є скорочення медичних працівників. Необхідно вносити певні зміни, аби цього уникнути.

Так Максим Степанов відповів на запитання про урізання бюджетів медзакладам через визначення опорних лікарень під час пандемії. Цю інформацію глава МОЗ прокоментував під час брифінгу 22 квітня.

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Степанов наголосив, що такі події є неприпустимими. Він також зазначив, що цю ситуацію "будуть виправляти і вносити певні зміни.

Це імплементації другого етапу реформи. Ми повинні зрозуміти, що наші медичні працівники і лікарі – головний ресурс нашого здоров’я і надання допомоги,

– додав Степанов.

Скандал із скороченням на Сумщині

Такий скандал зі скороченням працівників виник в Сумській області – ЗМІ поширили інформацію про звільнення 47 працівників місцевого пологового будинку.

Так, 1 квітня їм видали на руки трудові книжки та копії відповідного наказу про звільнення з роботи. Медпрацівники вважають скорочення незаконним, стверджуючи, що профспілка відмовилась погоджувати їх звільнення. За справу вже взялися правоохоронці.

До слова, під скорочення потрапили й пільгові категорії осіб, зокрема матері-одиначки, особи, яким залишилося 1-2 роки до виходу на пенсію.