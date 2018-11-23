22:53
23 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Эвакуация двойников Путина. Медиагопники РФ
      Вєсті Кремля
      22:19, сегодня
      Вести. UA. Черная пятница в Раде. Тесная связь Порошенко и Медведчука
      Вєсті.UA
      21:49, сегодня
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      Это очередной дерибан, – Семенуха резко прокомментировал госбюджет на 2019 год

      97 Читати новину українською

      Под утро, 23 ноября, народные избранники таки проголосовали за главную смету страны. Кстати, происходило это очень зрелищно, ведь под куполом витал запах алкоголя, а народные избранники "кнопокдавили" как могли.

      О принятии бюджета на 2019 год в прямом эфире 24 канала рассказал депутат фракции "Объединение "Самопомич" Роман Семенуха.

      Читайте также: Бюджет-2019 в инфографике: основные цифры

      "Было грустно наблюдать, как сотни миллиардов гривен средств налогоплательщиков распределяются, если это можно было так назвать. Это обычный очередной дерибан", –заявил нардеп.

      По его словам, ситуация печальная, ведь к 5 годовщине Революции достоинства критически мало что поменялось. К сожалению, депутаты таким не естественным способ воруют в собственных интересах средства налогоплательщиков в невероятных размерах.

      90% депутатского корпуса знает только несколько строк этого закона, которые им нужны на ту или иную программу,
      – рассказал Семенуха.

      Он надеется, что в следующем 2019 году украинцы будут иметь нового президента и новый парламент, которые наконец прекратят эту практику.

      "Власть зависит от МВФ, а МВФ не доверяет сейчас ни Администрации Президента, ни правительству, а потому ждет конечную редакцию бюджета, чтобы принять окончательное решение о продлении программы сотрудничества", – добавил депутат.

      Напомним, что Верховная Рада окончательно приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год. За это решение проголосовали 240 народных депутатов из необходимого минимума в 226 голосов. Предполагается, что с 1 января 2019 года минимальная зарплата вырастет до 4173 гривен. В целом бюджет предусматривает доходы в размере 1,026 триллиона гривен и расходы в размере 1,112 триллиона гривен.

      Теги: Новости Украины Деньги Верховная Рада Бюджет-2019 Самопомич МВФ Транш МВФ
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 23 ноября: Путин в Крыму, важные цифры Госбюджета и закон о "евробляхах"
      сегодня , 22:25 Главные новости 23 ноября: Путин в Крыму, важные цифры Госбюджета и закон о "евробляхах"
      16
      The Trumpet: Німеччина та секретний геноцид Росії проти України
      сегодня , 22:01 The Trumpet: Німеччина та секретний геноцид Росії проти України
      Блог Медіа 478
      Про "чорні діри" бюджету України та незвичайних міністрів
      сегодня , 21:15 Про "чорні діри" бюджету України та незвичайних міністрів
      Артем Овдієнко 218
      Легализация еврономеров: кто такие евробляхеры и почему они против
      сегодня , 18:00 Легализация еврономеров: кто такие евробляхеры и почему они против
      Євгенія Мазур 934
      Порошенко і Медведчук: чому ворог приходить додому?
      сегодня , 17:34 Порошенко і Медведчук: чому ворог приходить додому?
      Артем Овдієнко 1302
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Если Киев отойдет от евроинтеграции, то в Украине возможна революция, - экс-советник Гавела
       18 октября 2013 , 08:01 37
      В аварию на Житомирщине попали сразу 14 авто: опубликовали фото
       8 января 2017 , 20:58
      Аравийцы помогут Маску приватизировать Tesla
       21 августа , 07:45
      "Пересекающим на евробляхах" значительно упростят жизнь
       22 августа , 14:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук