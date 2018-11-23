Это очередной дерибан, – Семенуха резко прокомментировал госбюджет на 2019 год

Под утро, 23 ноября, народные избранники таки проголосовали за главную смету страны. Кстати, происходило это очень зрелищно, ведь под куполом витал запах алкоголя, а народные избранники "кнопокдавили" как могли.

О принятии бюджета на 2019 год в прямом эфире 24 канала рассказал депутат фракции "Объединение "Самопомич" Роман Семенуха.

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"Было грустно наблюдать, как сотни миллиардов гривен средств налогоплательщиков распределяются, если это можно было так назвать. Это обычный очередной дерибан", –заявил нардеп.

По его словам, ситуация печальная, ведь к 5 годовщине Революции достоинства критически мало что поменялось. К сожалению, депутаты таким не естественным способ воруют в собственных интересах средства налогоплательщиков в невероятных размерах.

90% депутатского корпуса знает только несколько строк этого закона, которые им нужны на ту или иную программу,

– рассказал Семенуха.

Он надеется, что в следующем 2019 году украинцы будут иметь нового президента и новый парламент, которые наконец прекратят эту практику.

"Власть зависит от МВФ, а МВФ не доверяет сейчас ни Администрации Президента, ни правительству, а потому ждет конечную редакцию бюджета, чтобы принять окончательное решение о продлении программы сотрудничества", – добавил депутат.

Напомним, что Верховная Рада окончательно приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год. За это решение проголосовали 240 народных депутатов из необходимого минимума в 226 голосов. Предполагается, что с 1 января 2019 года минимальная зарплата вырастет до 4173 гривен. В целом бюджет предусматривает доходы в размере 1,026 триллиона гривен и расходы в размере 1,112 триллиона гривен.