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      Це черговий дерибан, – Семенуха різко прокоментував держбюджет на 2019 рік

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      Під ранок, 23 листопада, народні обранці таки проголосували за головний кошторис країни. До речі, відбувалося це дуже видовищно, адже під куполом витав запах алкоголю, а народні обранці "кнопокдавили" як могли.

      Про ухвалення бюджету на 2019 рік у прямому ефірі 24 каналу розповів депутат фракції "Об'єднання "Самопоміч" Роман Семенуха.

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      "Було сумно спостерігати, як сотні мільярдів гривень коштів платників податків розподіляються, якщо це можна було так назвати. Це звичайний черговий дерибан", – заявив нардеп.

      За його словами, ситуація є сумною, адже на 5 річницю Революції гідності критично мало змінилося. На жаль, депутати в такий не природний спосіб крадуть у власних інтересах кошти платників податків у неймовірних розмірах.

      90% депутатського корпусу знає лише декілька рядків цього закону, які їм потрібні на ту чи іншу програму,
      – розповів Семенуха.

      Він сподівається, що наступного 2019 року українці будуть мати нового президента та новий парламент, які нарешті припинять цю практику.

      "Влада залежить від МВФ, а МФВ не довіряє нині ні Адміністрації Президента, ні Уряду, а тому чекає на кінцеву редакцію бюджету, аби прийняти остаточне рішення про продовження програми співпраці", – додав депутат.

      Нагадаємо, що Верховна Рада остаточно схвалила Державний бюджет України на 2019 рік. За це рішення проголосували 240 народних депутатів з необхідного мінімуму у 226 голосів. Передбачається, що з 1 січня 2019 року мінімальна зарплата зросте до 4173 гривень. Загалом бюджет передбачає доходи у розмірі 1,026 трильйона гривень і витрати у розмірі 1,112 трильйона гривень.

      Теги: Новини України Бюджет-2019 Верховна Рада Транш МВФ МВФ Гроші Самопоміч
      Джерело: 24 канал
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