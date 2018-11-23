Це черговий дерибан, – Семенуха різко прокоментував держбюджет на 2019 рік
Під ранок, 23 листопада, народні обранці таки проголосували за головний кошторис країни. До речі, відбувалося це дуже видовищно, адже під куполом витав запах алкоголю, а народні обранці "кнопокдавили" як могли.
Про ухвалення бюджету на 2019 рік у прямому ефірі 24 каналу розповів депутат фракції "Об'єднання "Самопоміч" Роман Семенуха.
Читайте також: Бюджет-2019 в інфографіці: основні цифри
"Було сумно спостерігати, як сотні мільярдів гривень коштів платників податків розподіляються, якщо це можна було так назвати. Це звичайний черговий дерибан", – заявив нардеп.
За його словами, ситуація є сумною, адже на 5 річницю Революції гідності критично мало змінилося. На жаль, депутати в такий не природний спосіб крадуть у власних інтересах кошти платників податків у неймовірних розмірах.
90% депутатського корпусу знає лише декілька рядків цього закону, які їм потрібні на ту чи іншу програму,
– розповів Семенуха.
Він сподівається, що наступного 2019 року українці будуть мати нового президента та новий парламент, які нарешті припинять цю практику.
"Влада залежить від МВФ, а МФВ не довіряє нині ні Адміністрації Президента, ні Уряду, а тому чекає на кінцеву редакцію бюджету, аби прийняти остаточне рішення про продовження програми співпраці", – додав депутат.
Нагадаємо, що Верховна Рада остаточно схвалила Державний бюджет України на 2019 рік. За це рішення проголосували 240 народних депутатів з необхідного мінімуму у 226 голосів. Передбачається, що з 1 січня 2019 року мінімальна зарплата зросте до 4173 гривень. Загалом бюджет передбачає доходи у розмірі 1,026 трильйона гривень і витрати у розмірі 1,112 трильйона гривень.