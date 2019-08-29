Это оправданный шаг, – эксперт о назначении Рахманина лидером фракции "Голос"

Руководителем фракции Голос выбрали бывшего журналиста Сергея Рахманина, а не лидера партии Святослава Вакарчука. Политический эксперт Олег Рыбачук сказал, что это сразу бросилось в глаза.

По его словам, все привыкли к тому, что партийный лидер занимает эту должность.

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Однако, я думаю, что это оправданный шаг. Похоже, что новые партии начинают новые традиции. Хочется пожелать им в этом успехов,

– сказал Рыбачук.

Также в "Европейской солидарности" сопредседателями фракций стали Артур Герасимов и Ирина Геращенко. Петр Порошенко решил не возглавлять "ЕС" в парламенте. По мнению Олега Рыбачука, это желание показать, что он не является единоличным лидером.

Фракции Верховной Рады IX созыва

"Слуга народа"

Количество нардепов: 254

Руководитель: Давид Арахамия;

Первый заместитель: Александр Корниенко.

"Оппозиционная платформа – За жизнь"

Количество нардепов: 44

Сопредседатели: Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

"Европейская солидарность"

Количество нардепов: 27

Сопредседатели: Артур Герасимов и Ирина Геращенко.

"Батькивщина"

Количество нардепов: 25

Руководитель: Юлия Тимошенко;

Заместитель: Сергей Соболев.

"Голос"

Количество нардепов: 17

Руководитель: Сергей Рахманин;

Заместитель: Ярослав Железняк.

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