Это оправданный шаг, – эксперт о назначении Рахманина лидером фракции "Голос"
Руководителем фракции Голос выбрали бывшего журналиста Сергея Рахманина, а не лидера партии Святослава Вакарчука. Политический эксперт Олег Рыбачук сказал, что это сразу бросилось в глаза.
По его словам, все привыкли к тому, что партийный лидер занимает эту должность.
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Однако, я думаю, что это оправданный шаг. Похоже, что новые партии начинают новые традиции. Хочется пожелать им в этом успехов,
– сказал Рыбачук.
Также в "Европейской солидарности" сопредседателями фракций стали Артур Герасимов и Ирина Геращенко. Петр Порошенко решил не возглавлять "ЕС" в парламенте. По мнению Олега Рыбачука, это желание показать, что он не является единоличным лидером.
Фракции Верховной Рады IX созыва
"Слуга народа"
Количество нардепов: 254
Руководитель: Давид Арахамия;
Первый заместитель: Александр Корниенко.
"Оппозиционная платформа – За жизнь"
Количество нардепов: 44
Сопредседатели: Юрий Бойко и Вадим Рабинович.
"Европейская солидарность"
Количество нардепов: 27
Сопредседатели: Артур Герасимов и Ирина Геращенко.
"Батькивщина"
Количество нардепов: 25
Руководитель: Юлия Тимошенко;
Заместитель: Сергей Соболев.
"Голос"
Количество нардепов: 17
Руководитель: Сергей Рахманин;
Заместитель: Ярослав Железняк.
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