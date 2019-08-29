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      Это оправданный шаг, – эксперт о назначении Рахманина лидером фракции "Голос"

      74 Читати новину українською
      Новая Верховная Рада
      Новая Верховная Рада / 24 канал

      Руководителем фракции Голос выбрали бывшего журналиста Сергея Рахманина, а не лидера партии Святослава Вакарчука. Политический эксперт Олег Рыбачук сказал, что это сразу бросилось в глаза.

      По его словам, все привыкли к тому, что партийный лидер занимает эту должность.

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      Однако, я думаю, что это оправданный шаг. Похоже, что новые партии начинают новые традиции. Хочется пожелать им в этом успехов,
      – сказал Рыбачук.

      Также в "Европейской солидарности" сопредседателями фракций стали Артур Герасимов и Ирина Геращенко. Петр Порошенко решил не возглавлять "ЕС" в парламенте. По мнению Олега Рыбачука, это желание показать, что он не является единоличным лидером.

      Фракции Верховной Рады IX созыва

      "Слуга народа"

      Количество нардепов: 254

      Руководитель: Давид Арахамия;

      Первый заместитель: Александр Корниенко.

      "Оппозиционная платформа – За жизнь"

      Количество нардепов: 44

      Сопредседатели: Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

      "Европейская солидарность"

      Количество нардепов: 27

      Сопредседатели: Артур Герасимов и Ирина Геращенко.

      "Батькивщина"

      Количество нардепов: 25

      Руководитель: Юлия Тимошенко;

      Заместитель: Сергей Соболев.

      "Голос"

      Количество нардепов: 17

      Руководитель: Сергей Рахманин;

      Заместитель: Ярослав Железняк.

      Видео первого заседания ВРУ: онлайн-трансляция

       

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      Теги: Верховная Рада Новости политики Святослав Вакарчук - новости Партия Голос
      Источник: 24 канал
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