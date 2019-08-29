Це виправданий крок, – експерт про призначення Рахманіна лідером фракції "Голос"
Керівником фракції "Голос" обрали колишнього журналіста Сергія Рахманіна, а не лідера партії Святослава Вакарчука. Політичний експерт Олег Рибачук сказав, що це одразу кинулося в очі.
За його словами, всі звикли до того, що партійний лідер займає цю посаду.
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Проте, я думаю, що це виправданий крок. Схоже, що нові партії започатковують нові традиції. Хочеться побажати їм у цьому успіхів,
– сказав Рибачук.
Такожу "Європейській солідарності" співголовами фракцій стали Артур Герасимов та Ірина Геращенко. Петро Порошенко вирішив не очолювати "ЄС" в парламенті. На думку Олега Рибачука, це бажання показати, що він не є одноосібним лідером.
Фракції Верховної Ради IX скликання
"Слуга народу"
Кількість нардепів: 254
Керівник: Давид Арахамія;
Перший заступник: Олександр Корнієнко.
"Опозиційна платформа – За життя"
Кількість нардепів: 44
Співголови: Юрій Бойко та Вадим Рабінович.
"Європейська солідарність"
Кількість нардепів: 27
Співголови: Артур Герасимов і Ірина Геращенко.
"Батьківщина"
Кількість нардепів: 25
Керівник: Юлія Тимошенко;
Заступник: Сергій Соболєв.
"Голос"
Кількість нардепів: 17
Керівник: Сергій Рахманін;
Заступник: Ярослав Железняк.
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