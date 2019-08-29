Це виправданий крок, – експерт про призначення Рахманіна лідером фракції "Голос"

Керівником фракції "Голос" обрали колишнього журналіста Сергія Рахманіна, а не лідера партії Святослава Вакарчука. Політичний експерт Олег Рибачук сказав, що це одразу кинулося в очі.

За його словами, всі звикли до того, що партійний лідер займає цю посаду.

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Проте, я думаю, що це виправданий крок. Схоже, що нові партії започатковують нові традиції. Хочеться побажати їм у цьому успіхів,

– сказав Рибачук.

Такожу "Європейській солідарності" співголовами фракцій стали Артур Герасимов та Ірина Геращенко. Петро Порошенко вирішив не очолювати "ЄС" в парламенті. На думку Олега Рибачука, це бажання показати, що він не є одноосібним лідером.

Фракції Верховної Ради IX скликання

"Слуга народу"

Кількість нардепів: 254

Керівник: Давид Арахамія;

Перший заступник: Олександр Корнієнко.

"Опозиційна платформа – За життя"

Кількість нардепів: 44

Співголови: Юрій Бойко та Вадим Рабінович.

"Європейська солідарність"

Кількість нардепів: 27

Співголови: Артур Герасимов і Ірина Геращенко.

"Батьківщина"

Кількість нардепів: 25

Керівник: Юлія Тимошенко;

Заступник: Сергій Соболєв.

"Голос"

Кількість нардепів: 17

Керівник: Сергій Рахманін;

Заступник: Ярослав Железняк.

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