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      Це виправданий крок, – експерт про призначення Рахманіна лідером фракції "Голос"

      108 Читать новость на русском
      Нова Верховна Рада
      Нова Верховна Рада / 24 канал

      Керівником фракції "Голос" обрали колишнього журналіста Сергія Рахманіна, а не лідера партії Святослава Вакарчука. Політичний експерт Олег Рибачук сказав, що це одразу кинулося в очі.

      За його словами, всі звикли до того, що партійний лідер займає цю посаду.

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      Проте, я думаю, що це виправданий крок. Схоже, що нові партії започатковують нові традиції. Хочеться побажати їм у цьому успіхів,
      – сказав Рибачук.

      Такожу "Європейській солідарності" співголовами фракцій стали Артур Герасимов та Ірина Геращенко. Петро Порошенко вирішив не очолювати "ЄС" в парламенті. На думку Олега Рибачука, це бажання показати, що він не є одноосібним лідером. 

      Фракції Верховної Ради IX скликання

      "Слуга народу"

      Кількість нардепів: 254

      Керівник: Давид Арахамія;

      Перший заступник: Олександр Корнієнко.

      "Опозиційна платформа – За життя"

      Кількість нардепів: 44

      Співголови: Юрій Бойко та Вадим Рабінович.

      "Європейська солідарність"

      Кількість нардепів: 27

      Співголови: Артур Герасимов і Ірина Геращенко.

      "Батьківщина"

      Кількість нардепів: 25

      Керівник: Юлія Тимошенко;

      Заступник: Сергій Соболєв.

      "Голос"

      Кількість нардепів: 17

      Керівник: Сергій Рахманін;

      Заступник: Ярослав Железняк.

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      Теги: Новини політики Партія Голос Святослав Вакарчук - новини Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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