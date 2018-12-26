Это политическая игра в списки, – Наливайченко прокомментировал новые санкции РФ против Украины

"Политической игрой в списки" назвал лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко расширение Российской Федерацией перечня граждан и предприятий Украины, подпадающих под российские санкции.

По его словам, формирование списка не подлежит никакому здравому смыслу и логике. Принципы формирования санкционного перечня имеют исключительно политический характер. А значит, речь идет о политических играх Российской Федерации, которая пытается вбросить в общество дискуссию по поводу фигурантов списка.

В то же время Наливайченко предостерегает, что в настоящем российском санкционном списке, который не демонстрируется общественности, есть реальные украинские герои: боевые офицеры и солдаты, которые каждый день воюют на фронте, реально сдерживая врага.

Украине, по мнению Валентина Наливайченко, нужно совместно с западными партнерами уверенно двигаться по пути усиления и расширения действенных санкций против Российской Федерации. По словам политика, "украинская сторона должна провести консультации, прежде всего, с США, Великобританией и ЕС, в том числе относительно инициированного Наливайченко Азовского пакета санкций для освобождения украинских моряков и судов".

Что касается непосредственно украинского санкционного пакета, то он должен предусматривать введение визового режима с РФ, ограничение обращения рубля на территории Украины, вывод российских владельцев из владения стратегическими объектами украинской инфраструктуры, в частности энергетической.