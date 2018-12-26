Це політична гра у списки, – Наливайченко прокоментував нові санкції Росії проти України

"Політичною грою у списки" назвав лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко розширення Російською Федерацією переліку громадян та підприємств України, які підпадають під російські санкції.

За його словами, формування списку не підлягає жодному здоровому глузду і логіці. Принципи формування санкційного переліку мають виключно політичний характер. А отже, мова йде про політичні ігри Російської Федерації, яка намагається вкинути в українське суспільство дискусію з приводу фігурантів списку.

Водночас, Наливайченко застерігає, що у справжньому російському санкційному списку, що не демонструється громадськості, є реальні українські герої: бойові офіцери і солдати, які щодня воюють на фронті, реально стримуючи ворога.

Україні, на переконання Валентина Наливайченка, потрібно спільно з західними партнерами впевнено рухатися шляхом посилення і розширення дієвих санкцій проти Російської Федерації. За словами політика, "українська сторона має провести консультації, насамперед, з США, Великою Британією та ЄС, в тому числі щодо ініційованого Наливайченком Азовського пакету санкцій задля звільнення українських моряків і суден".

Що стосується безпосередньо українського санкційного пакету, то він мав би передбачати запровадження візового режиму з РФ, обмеження обігу рубля на території України, виведення російських власників з володіння стратегічними об'єктами української інфраструктури, зокрема енергетичної.