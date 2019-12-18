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      Это потерянные деньги, – эксперт объяснил, что не так с энергосистемой Украины

      Актуально 4 Читати новину українською

      Климатические изменения вынуждают развитые страны мира переходить на возобновляемые источники энергии. Экологические солнечные и ветровые станции позволяют не только сохранять окружающую среду, но и наращивать общие мощности энергосистем.

      Сколько чистой энергии производится в Украине и вводятся у нас технологии, способные увеличивать ее объемы рассказал директор по развитию рынков в Восточной Европе Wärtsilä Energy Игорь Петрик.

      К слову: Как будет развиваться альтернативная энергетика Украины

      – Украинская электроэнергетика развивается абсолютно в мировом тренде. В русле тех процессов, которые происходят в мировой энергетике. Я здесь могу сравнивать, потому что мы проектируем и исследуем энергосистемы в разных странах. Есть большой опыт и везде происходит один и тот же процесс, который называется "энергетическим переходом".

      – Энергосистема украинская, которая сейчас есть, она старая даже не по возрасту, а по дизайну. Потому что она была спроектирована для совсем другой страны, которой уже нет, когда потребители были совсем другие. Сейчас все изменилось. Режимы работы энергосистемы совсем другие. И здесь к этому еще добавляется малопрогнозируемая "зеленая" энергетика, и возникает несовместимость к тому, что действующая энергосистема физически не может принять большие объемы чистой энергии. Несовместимость заключается в том, чтобы совместно работать и выдавать гарантированно ровно то количество электроэнергии, которое требуется потребителю в конкретный момент, из-за непредсказуемости ветровой и солнечной генерации. Нужны определенные меры.

      – Именно из-за этой несовместимости, из-за того, что энергосистема физически не может принять большие объемы чистой, зеленой энергии, уже в конце следующего года, согласно нашим расчетам, потребители в Украине не смогут получить 30% от уплаченной "зеленой" энергии.

      По действующему "зеленому" тарифу, стоимость такой энергии составит примерно пол миллиарда евро. Это будут потерянные деньги, то есть плата за то, что никто не сможет использовать.

      – Помочь этому можно только модернизацией энергосистемы. Для этого надо понять, что является причиной, а это недостаточная гибкость энергосистемы действующей.

      Больше – смотрите в программе.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Солнечная энергетика Энергетика Актуально
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