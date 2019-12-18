Це втрачені гроші, – експерт пояснив, що не так з енергосистемою України

Кліматичні зміни змушують розвинені країни світу переходити на відновлювані джерела енергії. Екологічні сонячні та вітрові станції дозволяють не лише зберігати навколишнє середовище, а й нарощувати загальні потужності енергосистем.

Скільки чистої енергії виробляється в Україні і чи запроваджуються у нас технології, здатні збільшувати її обсяги розповів директор з розвитку ринків у Східній Європі Wärtsilä Energy Ігор Петрик.

До слова: Як розвиватиметься альтернативна енергетика України

– Українська електроенергетика розвивається абсолютно в світовому тренді. В руслі тих процесів, які відбуваються у світовій енергетиці. Я тут можу порівнювати, тому що ми проєктуємо та досліджуємо енергосистеми у різних країнах. Є великий досвід і скрізь відбувається один і той процес, який називається "енергетичним переходом".

– Енергосистема українська, яка зараз є, вона стара навіть не за віком, а за дизайном. Тому що вона була спроєктована для зовсім іншої країни, якої вже немає, коли споживачі були зовсім інші. Зараз все змінилось. Режими роботи енергосистеми зовсім інші. І тут до цього ще додається малопрогнозована "зелена" енергетика, і виникає несумісність до того, що чинна енергосистема фізично не може прийняти великі обсяги чистої енергії. Несумісність полягає у тому, щоб спільно працювати і видавати гарантовано рівно ту кількість електроенергії, яка потрібна споживачеві в конкретний момент, через непередбачуваність вітрової та сонячної генерації. Потрібні певні заходи.

– Саме через цю несумісність, через те, що енергосистема фізично не може прийняти великі обсяги чистої, зеленої енергії, вже наприкінці наступного року, згідно з нашими розрахунками, споживачі в Україні не зможуть отримати 30% від сплаченої "зеленої" енергії.

За чинним "зеленим" тарифом, вартість такої енергії складатиме приблизно пів мільярда євро. Це будуть втрачені гроші, тобто плата за те, що ніхто не зможе використати.

– Зарадити цьому можна лише модернізацією енергосистеми. Для цього треба зрозуміти, що є причиною, а це недостатня гнучкість енергосистеми чинної.

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