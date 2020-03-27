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      Это реванш, – Рябошапка отреагировал на отстранение Трепака

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      Рябошапка об отстранении Трепака / EPA

      Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что отстранение Виктора Трепака от всех резонансных дел является чрезвычайно плохим решением. Ведь это ставит под угрозу профессиональные расследования, в частности убийство Екатерины Гандзюк.

      Об этом он сказал в эфире 24 канала и пояснил, что Трепак был человеком, который дал новую жизнь расследованию дела убийства активистки.

      К слову Венедиктова объяснила отстранение Трепака

      "Это очень плохое решение отстранить Трепака от продолжения осуществлять процессуальное руководство по делу Гандзюк, поскольку он был человеком, который, можно сказать, "вдохнул новую жизнь" в это расследование. Благодаря ему удалось выяснить место пребывания одного из ключевых подозреваемых – Алексея Левина, и очень быстро экстрадировать его из Болгарии", – отметил он.

      Трепак – это человек в Офисе генпрокурора, который имеет системное и комплексное видение того, как это расследование может двигаться дальше. Я думаю, что Венедиктовой это дело особо не интересно, но президент Владимир Зеленский еще год назад взял на себя ответственность за то, что преступление будет расследовано,
      – отметил Рябошапка.

      Он считает, что теперь, когда Трепак ушел из Офиса генпрокурора, мы можем забыть о том, что дело будет расследоваться надлежащим образом.

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      Кроме этого, бывший генпрокурор вспомнил, что Венедиктова отстранила Трепака и от дела по нападениям на Сергея Стерненко. Он считает, что это настоящий реванш, ведь оно может снова вернуться в руки Нацполиции.

      Осенью прошлого года мы забрали это дело из производства Нацполиции, потому что имели информацию, что к нападениям могли быть причастны работники полиции, как бывшие, так и действующие,
      – сказал экс-глава Офиса генпрокурора.

      "Само расследование было неэффективным. В самом расследовании было две экспертизы, которые были противоположны, и мы понимали, что дальнейшее расследование будет направляться только с целью привлечь исключительно Стерненко к ответственности, учитывая обстоятельства, которые сопутствовали этому нападению", – добавил Рябошапка.

      На вопрос, можно ли процессуально повлиять на то, чтобы дело опять не отошло к Нацполиции, он ответил: "Это полномочия генпрокурора или его заместителя – менять подследственность. Повлиять можно исключительно через публичное давление на Офис генпрокурора, чтобы такое решение не принималось".

      Реакция Рябошапки на отстранение Трепака: видео

      Что известно о Викторе Трепаке: главное

      • С 2015 по 2016 год занимал должность первого заместителя председателя СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. А после увольнения из СБУ Трепак передал детективам НАБУ документы по так называемой "черной бухгалтерии" некогда провластной Партии регионов.
      • Трепак также участвовал в задержании "судьи-колядника", экс-главы Львовского апелляционного административного суда Игоря Зварича в 2008 году.
      • Одним из самых громких дел, которыми занимался Трепак, было убийство Екатерины Гандзюк. Заместитель генпрокурора принимал активное участие в спецоперации по выявлению и задержанию подозреваемого в нападении на херсонскую активистку – Алексея Левина.
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Ирина Венедиктова Дело Екатерины Гандзюк Офис генпрокурора Руслан Рябошапка
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