Это реванш, – Рябошапка отреагировал на отстранение Трепака

Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что отстранение Виктора Трепака от всех резонансных дел является чрезвычайно плохим решением. Ведь это ставит под угрозу профессиональные расследования, в частности убийство Екатерины Гандзюк.

Об этом он сказал в эфире 24 канала и пояснил, что Трепак был человеком, который дал новую жизнь расследованию дела убийства активистки.

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"Это очень плохое решение отстранить Трепака от продолжения осуществлять процессуальное руководство по делу Гандзюк, поскольку он был человеком, который, можно сказать, "вдохнул новую жизнь" в это расследование. Благодаря ему удалось выяснить место пребывания одного из ключевых подозреваемых – Алексея Левина, и очень быстро экстрадировать его из Болгарии", – отметил он.

Трепак – это человек в Офисе генпрокурора, который имеет системное и комплексное видение того, как это расследование может двигаться дальше. Я думаю, что Венедиктовой это дело особо не интересно, но президент Владимир Зеленский еще год назад взял на себя ответственность за то, что преступление будет расследовано,

– отметил Рябошапка.

Он считает, что теперь, когда Трепак ушел из Офиса генпрокурора, мы можем забыть о том, что дело будет расследоваться надлежащим образом.

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Кроме этого, бывший генпрокурор вспомнил, что Венедиктова отстранила Трепака и от дела по нападениям на Сергея Стерненко. Он считает, что это настоящий реванш, ведь оно может снова вернуться в руки Нацполиции.

Осенью прошлого года мы забрали это дело из производства Нацполиции, потому что имели информацию, что к нападениям могли быть причастны работники полиции, как бывшие, так и действующие,

– сказал экс-глава Офиса генпрокурора.

"Само расследование было неэффективным. В самом расследовании было две экспертизы, которые были противоположны, и мы понимали, что дальнейшее расследование будет направляться только с целью привлечь исключительно Стерненко к ответственности, учитывая обстоятельства, которые сопутствовали этому нападению", – добавил Рябошапка.

На вопрос, можно ли процессуально повлиять на то, чтобы дело опять не отошло к Нацполиции, он ответил: "Это полномочия генпрокурора или его заместителя – менять подследственность. Повлиять можно исключительно через публичное давление на Офис генпрокурора, чтобы такое решение не принималось".

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