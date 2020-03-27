Це реванш, – Рябошапка відреагував на відсторонення Трепака

Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка вважає, що усунення Віктора Трепака від усіх резонансних справ є надзвичайно поганим рішенням. Адже це ставить під загрозу професійного розслідування, зокрема, вбивства Катерини Гандзюк.

Про це він сказав в ефірі 24 каналу та пояснив, що Трепак був людиною, яка дала нове життя розслідуванню справі вбивства активістки.

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"Це надзвичайно погане рішення усунути Трепака від продовження здійснювати процесуальне керівництво в справі Гандзюк, оскільки він був людиною, яка, можна сказати, "вдихнула нове життя" в це розслідування. Завдяки йому вдалось з'ясувати місце перебування одного з ключових підозрюваних – Олексія Левіна, і дуже швидко екстрадувати його з Болгарії", – зазначив він.

Трепак – це людина в Офісі генпрокуора, яка має системне і комплексне бачення того, як це розслідування може рухатись далі. Я думаю, що Венедіктовій ця справ не особливого цікава, але президент Володимир Зеленський ще рік тому взяв на себе відповідальність за те, що злочин буде розслідуваний,

– розповів Рябошапка.

Він вважає, що тепер, коли Трепак пішов з Офісу генпрокурора, ми можемо забути про те, що справа буде розслідуватись у належний спосіб.

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Окрім цього, колишній генпрокурор пригадав, що Венедіктова усунувала Трепака й від справи нападів на Сергія Стерненка. Він вважає, це справжнім реваншом, адже воно може знову повернутись в руки Нацполіціії.

Восени минулого року ми забрали цю справу з провадження Нацполіції, бо мали інформацію, що до нападів могли бути причетні працівники поліція – як колишні, так і чинні,

– сказав ексочільник Офісу генпрокурора.

"Саме розслідування було неефективним. У самому розслідуванні було дві експертизи, які були протилежні, і ми розуміли, що подальше розслідування буде спрямовуватись лише з метою притягнути виключно Стерненка до відповідальності, не враховуючи обставини, які були супутніми цьому нападу", – додав Рябошапка.

На запитання, чи можна процесуально вплинути на те, щоб справа знову не відійшла до Нацполіції, він відповів: "Це повноваження генпрокурора або його заступника змінювати підслідність. Вплинути можна виключно через публічний тиск на Офіс генпрокурора, щоб таке рішення не приймалось".

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