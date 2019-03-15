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      Это самоотверженно и достойно, – Мельник поблагодарил воинов в День украинского добровольца

      15 Читати новину українською
      День украинского добровольца
      День украинского добровольца

      Президент Строительной корпорации РИЭЛ Ростислав Мельник поздравил защитников с Днем украинского добровольца.

      По словам господина Мельника, не у каждого человека такая сила духа – по собственному желанию уйти на войну.

      "Это самоотверженно, достойно и почетно. Каждый военный, доброволец, волонтер должен знать, что мы от всего сердца благодарны им и ценим волю этих людей, их неистребимое желание помогать Родине. Готовность отдать жизнь за Родину – высшее проявление любви к своей земле и народу", – подчеркнул Ростислав Мельник.

      Президент РИЭЛ также отметил, что и самим добровольцам нужно помогать и не только словом, а делом.

      "Они там, на фронте, защищают Украину, мы же должны "подавать патроны" и быть надежным тылом. Каждый, кто имеет возможность и, прежде всего, желание, может помогать нашим воинам и их семьям. Благотворительный фонд Ростислава Мельника и в дальнейшем будет делать все, чтобы облегчить такой сложный труд – быть добровольцем".

      Напомним, 14 марта в Украине отмечается День украинского добровольца. В этот день 2014 года первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона. На официальном уровне День украинского добровольца, который отмечается 14 марта, был поддержан Верховной Радой Украины 17 января 2017 года.

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      Теги: Новости Украины Ростислав Мельник РИЕЛ
      Источник: 24 Канал
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