16:38
14 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Штатний священик "Роскосмосу". Галкін готував теракт проти Кіркорова
      Вєсті Кремля
      22:19, 13 березня
      Вєсті. UA: Секрет багатства Ахметова. Як боротися з привидами комунізму
      Вєсті.UA
      19:22, 13 березня
      Бізнес-павутина та потрібні зв’язки: як заробляє губернатор Київщини та скандальний депутат
      ЦРУ
      09:00, 13 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Спорт під час війни
      Згадати все
      21:25, 13 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Це самовіддано та гідно, – Ростислав Мельник подякував воїнам у День українського добровольця

      37 Читать новость на русском
      День українського добровольця
      День українського добровольця

      Президент Будівельної корпорації РІЕЛ Ростислав Мельник привітав захисників із Днем українського добровольця.

      За словами пана Мельника, не кожна людина має таку сили духу – за власним бажанням піти на війну.

      "Це самовіддано, гідно та почесно. Кожен військовий, доброволець, волонтер має знати, що ми від усього серця вдячні їм і цінуємо волю цих людей, їхнє незламне бажання допомагати Батьківщині. Готовність віддати життя за Батьківщину – найвищий прояв любові до своєї землі та народу", – підкреслив Ростислав Мельник.

      Президент РІЕЛ також зауважив, що і самим добровольцям потрібно допомагати і не лише словом, а ділом.

      "Вони там, на передку, боронять Україну, ми ж маємо "подавати їм патрони" та бути надійним тилом. Кожен, хто має можливість і, насамперед, бажання, може допомагати нашим воїнам та їхнім сім’ям. Благодійний фонд Ростислава Мельника й надалі робитиме усе, аби полегшити таку складну працю – бути добровольцем".

      Нагадаємо, 14 березня в Україні відзначається День українського добровольця. В цей день 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. На офіційному рівні День українського добровольця, що відзначається 14 березня, був підтриманий Верховною Радою України 17 січня 2017 року.

      blog_ava
      Яким був Стівен Хокінг: життя видатного фізика у фотографіях
      сьогодні
      4110
      Теги: Новини України РІЕЛ Ростислав Мельник
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      7 крутих Instagram-акаунтів про дизайн інтер'єрів, на які варто підписатись
      сьогодні , 16:31 7 крутих Instagram-акаунтів про дизайн інтер'єрів, на які варто підписатись
      41
      Економічні злочини: скільки мільярдів Україна втратила через корупцію
      сьогодні , 16:01 Економічні злочини: скільки мільярдів Україна втратила через корупцію
      Тетяна Острікова 159
      Як голитися без порізів і подразнень: корисні поради
      13 березня , 07:00 Як голитися без порізів і подразнень: корисні поради
      Скандал в "оборонці" – перший позитивний результат реформ в Україні
      сьогодні , 15:01 Скандал в "оборонці" – перший позитивний результат реформ в Україні
      Антон Голобородько 721
      Борьба за "картинку в головах": как оккупация Крыма сорвала розовые очки с людей
      сьогодні , 14:00 Борьба за "картинку в головах": как оккупация Крыма сорвала розовые очки с людей
      Павло Казарін 664
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук