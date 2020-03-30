Это страшный сценарий, – Шмыгаль прокомментировал возможный дефолт в Украине

Украина должна погасить 3,5 миллиарда долларов внешнего и внутреннего долга. В Кабмине отмечают, что финансовая поддержка МВФ жизненно необходима для нашего государства именно сейчас.

Об этом глава правительства Денис Шмыгаль заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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По его словам, депутаты должны проголосовать за так называемый "антиколомойський закон", а также закон о рынке земли во втором чтении. Иначе МВФ не даст Украине обещанных денег.

Сейчас мы должны направлять деньги на здоровье наших граждан, а не на погашение долгов. Поэтому без поддержки МВФ, для того чтобы погасить внешние и внутренние долги, нам придется упасть в пропасть финансового дефолта,

– предупредил Шмыгаль.

Важно! "Антиколомойский" законопроект вкупе с рынком земли являются ключевыми требованиями МВФ для предоставления Украине более 10 миллиардов долларов помощи. Украинская власть ожидает получить этот транш, чтобы как можно мягче пережить экономический кризис.

Что известно про так называемый "антиколомойский" законопроект?Закон так называют за то, что фактически он направлен на невозможность вернуть олигархом Игорем Коломойским национализированный Приватбанк. Сейчас тот активно судится с государством из-за национализации. В 2017 году украинская власть приняла решение о вхождении государства в капитал "Привата", чтобы уберечь банковскую систему Украины от краха.



Тогда владельцы сознательно доводили банк до банкротства, чтобы вывести из него деньги вкладчиков. Государство же после национализации вложила в "Приватбанк" более 100 миллиардов гривен.



Рада сегодня одобрила в первом чтении этот законопроект.