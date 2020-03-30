Це страшний сценарій, – Шмигаль прокоментував можливий дефолт в Україні

Україна повинна погасити 3,5 мільярда доларів зовнішнього і внутрішнього боргу. У Кабміні наголошують, що фінансова підтримка МВФ життєво необхідна для нашої держави саме зараз.

Про це глава уряду Денис Шмигаль заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

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За його словами, депутати повинні проголосувати за так званий "антиколомойський закон", а також за закон про ринок землі у другому читанні. Інакше МВФ не дасть Україні обіцяних грошей.

Зараз ми маємо спрямовувати гроші на здоров'я наших громадян, а не на погашення боргів. Тому без підтримки МВФ, для того щоб погасити зовнішні і внутрішні борги, нам доведеться впасти в прірву фінансового дефолту,

– попередив Шмигаль.

Важливо! "Антиколомойський" законопроєкт укупі з ринком землі є ключовими вимогами МВФ для надання Україні понад 10 мільярдів доларів допомоги. Українська влада очікує отримати цей транш, щоб якомога м'якше пережити економічну кризу.

Що відомо про так званий "антиколомойський" законопроєкт? Закон так називають через те, що фактично він спрямований на неможливість повернути олігархом Ігорем Коломойським націоналізований Приватбанк. Нині той активно судиться з державою через націоналізацію. У 2017 році українська влада схвалила рішення про входження держави у капітал "Привату", аби уберегти банківську систему України від краху.



Тоді власники свідомо доводили банк до банкрутства, щоб вивести з нього гроші вкладників. Держава ж після націоналізації вклала у "Приватбанк" понад 100 мільярдів гривень.



Рада сьогодні схвалила у першому читанні цей законопроєкт.