19:48
7 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
24°C 19°C
  • суббота
    24°C 17°C
  • воскресенье
    23°C 16°C
  • понедельник
    20°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Военная церковь в России. Жириновский становится Сталиным
Вєсті Кремля
20:55, 6 сентября
Вести.UA. Подержанные вертолеты Авакова. Донецк переименуют в честь Захарченко
Вєсті.UA
19:49, 6 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Это точно не бизнес Марченко, это бизнес Медведчука

62 Читати новину українською
Оксана Марченко и Виктор Медведчук
Оксана Марченко и Виктор Медведчук / kr24.com.ua

Телеведущая Оксана Марченко не управляет компаниями, что ей якобы принадлежат. Это бизнес Виктора Медведчука, который переписан на его жену.

Об этом рассказал политолог и первый заместитель гендиректора НТКУ Александр Харебин в прямом эфире 24 канала.

Читайте также: Что известно об Оксане Марченко и почему вокруг нее возник скандал

"Я уверен в том, что Оксана Марченко – необычное лицо, но я не очень верю в то, что она могла получить одно из важнейших месторождений", – отметил Харебин.

Давайте будем объективны, это точно не бизнес Оксаны Марченко, это бизнес Виктора Медведчука, который переписан на его жену, чтобы обеспечить безопасность, во-первых, от правоохранительных органов. То есть Оксана Марченко – это фактически прикрытие Медведчука. Ведь можно просто прекратить отношения и сказать, что "это не мое, это жены". Это выглядит, как обычная минимизация рисков для Медведчука,
– заявил политолог.

Эксперт отметил, что так делают и украинские политики, это можно увидеть по их декларациям. "Несколько десятков украинских депутатов имеют официально зарегистрированный в декларации бизнес в оккупированном Крыму и не отрицают его. И если они не возбуждают уголовных дел, то видимо это нормальная практика для Украины", – сказал Харебин.

На вопрос, почему этим интересуются не СБУ, а журналисты, политолог ответил: "Во-первых, я уверен, что украинские силовые структуры и правоохранительные органы хорошо знают о всем бизнесе украинских политиков, поэтому эта информация не является большим открытием. А журналисты проводят расследование, чтобы показать людей, которые обогащаются на украинском государстве или финансируют войну в Украине. Видимо, правоохранительным органам наплевать на это, или есть указание "Не трогайте кума Путина", – добавил Харебин.

Напомним, 6 сентября стало известно, что жена лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко контролирует компанию, которая выиграла конкурс на освоение одного из трех крупнейших нефтяных месторождений Ханты-Мансийского автономного округа России.

Теги: Новости Украины Новости России Виктор Медведчук Аннексия Крыма Скандал нефть Бизнес
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
В ближайшее время пожарная инспекция будет ликвидироваан, – Деева
 18 февраля 2017 , 20:16
Детская машинка сбила пенсионера во Львове: мужчина ударился головой о бордюр
 15 октября 2017 , 16:04
Украинский легионер "Байера" показал, как восстанавливается после травмы
 28 апреля 2016 , 23:25
Топ-новости: "Динамо" сенсационно проиграло "Ворскле", Коноплянку зовут в Грецию
 28 августа 2016 , 07:30
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук