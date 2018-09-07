Это точно не бизнес Марченко, это бизнес Медведчука
Телеведущая Оксана Марченко не управляет компаниями, что ей якобы принадлежат. Это бизнес Виктора Медведчука, который переписан на его жену.
Об этом рассказал политолог и первый заместитель гендиректора НТКУ Александр Харебин в прямом эфире 24 канала.
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"Я уверен в том, что Оксана Марченко – необычное лицо, но я не очень верю в то, что она могла получить одно из важнейших месторождений", – отметил Харебин.
Давайте будем объективны, это точно не бизнес Оксаны Марченко, это бизнес Виктора Медведчука, который переписан на его жену, чтобы обеспечить безопасность, во-первых, от правоохранительных органов. То есть Оксана Марченко – это фактически прикрытие Медведчука. Ведь можно просто прекратить отношения и сказать, что "это не мое, это жены". Это выглядит, как обычная минимизация рисков для Медведчука,
– заявил политолог.
Эксперт отметил, что так делают и украинские политики, это можно увидеть по их декларациям. "Несколько десятков украинских депутатов имеют официально зарегистрированный в декларации бизнес в оккупированном Крыму и не отрицают его. И если они не возбуждают уголовных дел, то видимо это нормальная практика для Украины", – сказал Харебин.
На вопрос, почему этим интересуются не СБУ, а журналисты, политолог ответил: "Во-первых, я уверен, что украинские силовые структуры и правоохранительные органы хорошо знают о всем бизнесе украинских политиков, поэтому эта информация не является большим открытием. А журналисты проводят расследование, чтобы показать людей, которые обогащаются на украинском государстве или финансируют войну в Украине. Видимо, правоохранительным органам наплевать на это, или есть указание "Не трогайте кума Путина", – добавил Харебин.
Напомним, 6 сентября стало известно, что жена лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко контролирует компанию, которая выиграла конкурс на освоение одного из трех крупнейших нефтяных месторождений Ханты-Мансийского автономного округа России.