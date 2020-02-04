14:43
4 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА ГРИПП В УКРАИНЕ УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Сигал, Охлобыстин и Прилепин – партия фриков РФ. Фюрер реинкарнировал в Путина
      Вєсті Кремля
      22:04, 3 февраля
      Вести.UA : Новая валюта – украинское пессо. Тимошенко предлагает продавать "слуг народа"
      Вєсті.UA
      21:10, 3 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА ГРИПП В УКРАИНЕ УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА

      Это уровень культуры, – социолог Головаха ответил "слуге народа" на слова про деда

      22 Читати новину українською
      Головаха прокомментировал скандал с депутатом Богуцкой / Коллаж 24 канала

      Социолог Евгений Головаха не обижается на народного депутата от "Слуги народа" Елизавету Богуцкую, которая не знала его и назвала "дедом" из позапрошлого столетия. Он отметил, что такое общение политика свидетельствует об уровне ее культуры, который, кстати, "из прошлого".

      Скандал с Богуцкой Головаха прокомментировал в эфире "Громадське радио". Социолог отметил, что раньше не слышал о депутате, но ее слова стали неприятными для него.

      Интересно: Будьте ближе к народу: Разумков пригрозил депутатам после скандала с собакой

      "Для меня это неприятно, но, кстати, это второстепенное дело. Здесь только одно – это уровень культуры. Я бы хотел подчеркнуть одну деталь – это полемика. Полемики могут быть любыми – горячими, упорными, но никогда не надо переходить на личности. Особенно переходить на определенные признаки – по возрасту, полу, этническому происхождению, состоянию здоровья и так далее", – сказал профессор.

      По его словам, во время общения важно обращать внимание на то, что человек говорит, а не на его личность. Также социолог пожелал молодому поколению помнить о культуре общения.

      Прошлым является именно вот такой подход – когда человек говорит, что "этот дед стоит и что-то говорит". Какая разница – кто говорит? Потому что важно – что говорит ... Такая культура общения – из прошлого. И об этом я хочу подчеркнуть – что возможно быть формально молодым по возрасту, а по культуре – быть в далеком прошлом, в средневековье. И надо, чтобы люди понимали – что это не зависит от возраста,
      – отметил Головаха.

      Евгений Головаха – социолог, доктор философских наук, профессор, заместитель директора Института социологии Национальной академии наук Украины.

      Как Богуцкая оскандалилась из-за того, что не знала Головаху

      Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая 31 января прокомментировала в своем Фейсбуке эфир программы "Свобода слова Савика Шустера", где выступал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Участие в программ также принимал и социолог Евгений Головаха.

      Богуцкая не узнала известного социолога, назвала его "дедушкой" и "Евгением Ивановичем с позапрошлого века".

      "Стоит будущее и прошлое. Трэш. И дедушка пытается рассказать Дубилету, как правильно проводить достоверную перепись, если дверь агентам не открывает 25% людей. Думаю, что он и телефоном кнопочным пользуется, а дома звонит с дискового, который воткнут в специальную розетку" , – отметила тогда Богуцкая.

      Впоследствии депутат решила извиниться, но опозорилась снова. Она назвала социолога Головахой, а Головко.

      Как включить темную тему Instagram для iOS
      сегодня
      24067
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Скандал Наука
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Росія: яке місце зарезервував собі Путін на майбутнє? – Le Figaro
      Світові Медіа 168
      сегодня , 11:35 Денис Шмигаль возглавил Министерство развития общин и территорий: что о нем известно
      Наталя Боднар 419
      30 января , 17:50 Красивые и успешные: пятерка самых привлекательных покеристок мира – фото
      157
      3 февраля , 10:00 Почему жить в Батуми лучше, чем в Барселоне: преимущества инвестиций в недвижимость в Грузии
      298
      сегодня , 11:00 Диагноз "рак": как принять и поддержать
      Олександр Бевза 1860
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук