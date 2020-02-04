Это уровень культуры, – социолог Головаха ответил "слуге народа" на слова про деда

Социолог Евгений Головаха не обижается на народного депутата от "Слуги народа" Елизавету Богуцкую, которая не знала его и назвала "дедом" из позапрошлого столетия. Он отметил, что такое общение политика свидетельствует об уровне ее культуры, который, кстати, "из прошлого".

Скандал с Богуцкой Головаха прокомментировал в эфире "Громадське радио". Социолог отметил, что раньше не слышал о депутате, но ее слова стали неприятными для него.

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"Для меня это неприятно, но, кстати, это второстепенное дело. Здесь только одно – это уровень культуры. Я бы хотел подчеркнуть одну деталь – это полемика. Полемики могут быть любыми – горячими, упорными, но никогда не надо переходить на личности. Особенно переходить на определенные признаки – по возрасту, полу, этническому происхождению, состоянию здоровья и так далее", – сказал профессор.

По его словам, во время общения важно обращать внимание на то, что человек говорит, а не на его личность. Также социолог пожелал молодому поколению помнить о культуре общения.

Прошлым является именно вот такой подход – когда человек говорит, что "этот дед стоит и что-то говорит". Какая разница – кто говорит? Потому что важно – что говорит ... Такая культура общения – из прошлого. И об этом я хочу подчеркнуть – что возможно быть формально молодым по возрасту, а по культуре – быть в далеком прошлом, в средневековье. И надо, чтобы люди понимали – что это не зависит от возраста,

– отметил Головаха.

Евгений Головаха – социолог, доктор философских наук, профессор, заместитель директора Института социологии Национальной академии наук Украины.

Как Богуцкая оскандалилась из-за того, что не знала Головаху

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая 31 января прокомментировала в своем Фейсбуке эфир программы "Свобода слова Савика Шустера", где выступал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Участие в программ также принимал и социолог Евгений Головаха.

Богуцкая не узнала известного социолога, назвала его "дедушкой" и "Евгением Ивановичем с позапрошлого века".

"Стоит будущее и прошлое. Трэш. И дедушка пытается рассказать Дубилету, как правильно проводить достоверную перепись, если дверь агентам не открывает 25% людей. Думаю, что он и телефоном кнопочным пользуется, а дома звонит с дискового, который воткнут в специальную розетку" , – отметила тогда Богуцкая.

Впоследствии депутат решила извиниться, но опозорилась снова. Она назвала социолога Головахой, а Головко.