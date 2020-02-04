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      Це рівень культури, – соціолог Головаха відповів "слузі народу" на слова про діда

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      Головаха прокоментував скандал з депутаткою Богуцькою / Колаж 24 каналу

      Соціолог Євген Головаха не ображається на народну депутатку від "Слуги народу" Єлизавету Богуцьку, яка не знала його і назвала "дідом" із позаминулого сторіччя. Він зауважив, що таке спілкування політикині свідчить про рівень її культури, який, до речі, "з минулого".

      Скандал з Богуцькою Головаха прокоментував в ефірі "Громадського радіо". Соціолог зауважив, що раніше не чув про депутатку, але її слова стали неприємними для нього.

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      "Для мене це неприємне, але, до речі, це другорядна справа. Тут тільки єдине – це рівень культури. Я б хотів наголосити на одній деталі – це полеміка. Полеміки можуть бути будь-якими – гарячими, завзятими, але ніколи не треба переходити на особистості. Особливо переходити на певні ознаки – за віком, статтю, етнічним походженням, станом здоров’я і так далі", – сказав професор.

      За його словами, під час спілкування важливо звертати увагу на те, що людина говорить, а не на її особистість. Також соціолог побачав молодому поколінню пам'ятати про культуру спілкування.

      Минулим є саме ось такий підхід – коли людина каже, що "оцей дід стоїть і щось говорить". Яка різниця – хто говорить? Бо важливо – що говорить… Така культура спілкування – з минулого. І про це я хочу наголосити – що можливо бути формально молодим за віком, а за культурою – бути у далекому минулому, у середньовіччі. І це треба, щоб люди розуміли – що це не залежить від віку,
      – наголосив Головаха.

      Євген Головаха – соціолог, доктор філософських наук, професор, заступник директора Інституту соціології Національної академії наук України.

      Як Богуцька оскандалилась через те, що не знала Головаху

      Нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька 31 січня прокоментувала у своєму фейсбуці ефір програми "Свобода слова Савіка Шустера", де виступав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. Участь у програм також брав і соціолог Євген Головаха.

      Богуцька не впізнала відомого соціолога, назвала його "дідусем" та "Євгеном Івановичем з позаминулого століття".

      "Стоїть майбутнє та минуле. Треш. І дідусь намагається розповісти Дубілету, як правильно проводити достовірний перепис, якщо двері агентам не відчиняє 25% людей. Думаю, що він і телефоном кнопковим користується, а вдома дзвонить з дискового, який втикають у спеціальну розетку", – зауважила тоді Богуцька.

      Згодом депутатка вирішила вибачитися, але зганьбилась знову. Вона назвала соціолога не Головахою, а Головком. 

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Слуга народу Новини політики Наука Скандал
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