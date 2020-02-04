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      Черговий скандал зі "слугою народу": Богуцька образила відомого вченого та зганьбилася двічі

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      Єлизавета Богуцька / Фейсбук Єлизавети Богуцької

      Народна обраниця від фракції "Слуга народу" Єлизавета Богуцька не впізнала відомого соціолога Євгена Головаху. Крім того, вона назвала його "дідусем із минулого". А коли вирішила вибачитися, сконфузилась знову.

      Скандал розпочався ще 31 січня. У своєму фейсбуці Богуцька неоднозначно прокоментувала ефір програми "Свобода слова Савіка Шустера", а саме виступ на ній міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета. Разом із посадовцем у передачі брав участь і Євген Головаха. 

      Не перший скандал за участю нардепа: "Путчистка" Богуцька відзначилась заявою про "чорношкірого" Беленюка

      Стоїть зараз Дубілет у Шустера і якийсь Євген Іванович позаминулого століття. Стоїть майбутнє та минуле. Треш. І дідусь намагається розповісти Дубілету, як правильно проводити достовірний перепис, якщо двері агентам не відчиняє 25% людей. Думаю, що він і телефоном кнопковим користується, а вдома дзвонить з дискового, який втикають у спеціальну розетку,
      – зауважила тоді Богуцька.

      Вже 3 лютого вона зрозуміла, що помилилася та написала допис із вибаченням. Щоправда знову зганьбилася – назвала соціолога не Головахою, а Головком. Зауважимо, що наразі в дописі Богуцької вказано правильне прізвище – Головаха. Натомість мережею ширяться скріншоти, де вона називає його Головком.

      Богуцька назвала соціолога Головаху Головком / Фотодоказ 

      Останній допис Богуцької спровокував неабияку реакцію як серед звичайних дописувачів у мережі, так і серед експертів. Народній обраниці закидають, зокрема, що вона навіть не змогла нормально вибачитися. Також користувачі звернулися увагу на її фразу "оказалось" - тобто, як нардеп, яка взялася коментувати питання перепису населення, могла не знати, хто такий Євген Головаха.

      Євген Головаха – заступник директора Інституту соціології Національної академії наук України, має ступінь доктора філософських наук.

      Дивіться відео виступу Євгена Головахи у "Свободі слова Савіка Шустера"

      До речі! Скандал з російським фільмом: нардеп СН хоче покарати волонтерок, яких вигнав водій автобуса

      Зауважимо, що зараз у суспільстві обговорюють ще один скандал за участю представника «Слуги народу». Так, 1 лютого на один із телеканалів зателефонувала жінка та поцікавилась у присутніх у студії політиків, як їй прожити на пенсію у 2 тисячі гривень, коли ціни на комуналку є надвисокими. На це представник пропрезидентської політсили Євген Брагар запропонував їй продати собаку "елітної породи" та заплатити за комуналку.

      Зрештою ця заява політика викликала хвилю обурення серед українців. У партії "Слуга народу" одразу сказали, що не підтримують позицію Брагаря та просять вибачення за його слова. У політсилі також наголосили, що завданням їхньої команди є підвищення рівня життя людей.

      Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
      3 лютого
      22402
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Скандал Наука
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