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      Скандал з російським фільмом: нардеп СН хоче покарати волонтерок, яких вигнав водій автобуса

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      Брагар напише заяву у Нацполіцію на волонтерок, яких вигнав водій автобуса / Колаж 24 каналу

      Народний депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету ВР з питань свободи слова Євген Брагар заступився за скандального водія автобуса "Луцьк – Київ", який під час поїздки відмовив двом волонтеркам вимкнути російський серіал. Тепер політик планує звернутися у Нацполіцію через вчинок дівчат.

      Відповідну заяву Брагар опублікував на своїй сторінці у фейсбуці. Волонтерок, які саме поверталися з похорону загиблого на Донбасі бійця, депутат назвав "дівчатами націоналістичних поглядів".

      До теми: Не вимкнув російський фільм: водія, який вигнав медика і волонтерку, зустріли обурені активісти

      Політик відзначив, що в Україні не існує законодавчих обмежень щодо демонстрації фільмів під час перевезень в автобусі. 

      Демократичне рішення водія заслухати думку більшості пасажирів привело до того, що згадані пані самостійно залишили автобус. Вони зробили це у відповідь на відмову як водія, так і більшості присутніх в автобусі, змінити демонстрацію серіалу. Ця ситуація зайвий раз доводить існування у нашій державі неприйняття позиції інших людей і культурної нетерпимості,
      – заявив Брагар.

      Після цього депутат додав, що водій нібито не порушив жодного закону і взагалі намагався знайти компроміс із "незадоволеними пасажирами". Також Брагар обіцяє унеможлити спроби роботодавця притягнути до відповідальності водія.

      Дізнайтеся більше: Водіїв, які вигнали медика і волонтерку, звільнять: реакція потерпілих пасажирок

      Окрім того, "слуга народу" розкритикував волонтерок і навіть угледів порушення закону у їх проханні вимкнути російський серіал.

      "Відстоювати право на спілкування державною мовою є важливим у наш час. Проте не менш серйозно необхідно поставитися до методів та шляхів, яким має популяризуватися любов та повага до української мови. Заклики типу: "російської мова не має лунати в Україні" – є неприйнятними, дискримінуючими та такими, які порушують закон, а саме статтю 161 Кримінального Кодексу", – сказав Брагар.

      Тому нардеп планує написати заяву до Нацполіції на волонтерок. 

       

      Що відомо про скандал з водієм і волонтерками?

      • Скандал виник 27 січня через російськовний фільм у рейсовому автобусі, що їхав з Луцька до Києва.
      • Саме ним з похорону загиблого на Донбасі бійця Миколи Сорочука поверталися його кохана і волонтерка Ярина Чорногуз та її подруга-волонтерка Анастасія Конфедера.
      • Дівчата просили вимкнути російський фільм, який транслювали у салоні, і пояснили: в Україні 6 рік йде війна і напала на нас Росія.
      • Проте водій відмовився це зробити, а пасажири його підтримали. 
      • Зрештою, волонтерки вийшли з автобуса просто посеред траси.
      • Проте спокійно до Києва водій так і не доїхав – у столиці його зустрічали обурені активісти.
      • Компанія-перевізник, у якій працює водій, вже відреагувала на скандал. Там заявили, що шоковані поведінкою їхнього працівника і пообіцяли звільнити обох водіїв, які були на рейсі.

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Російська пропаганда Новини України Новини політики Слуга народу Волонтери Скандал Війна на Донбасі Транспорт Законодавство Поліція
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