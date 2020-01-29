Скандал з російським фільмом: нардеп СН хоче покарати волонтерок, яких вигнав водій автобуса

Народний депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету ВР з питань свободи слова Євген Брагар заступився за скандального водія автобуса "Луцьк – Київ", який під час поїздки відмовив двом волонтеркам вимкнути російський серіал. Тепер політик планує звернутися у Нацполіцію через вчинок дівчат.

Відповідну заяву Брагар опублікував на своїй сторінці у фейсбуці. Волонтерок, які саме поверталися з похорону загиблого на Донбасі бійця, депутат назвав "дівчатами націоналістичних поглядів".

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Політик відзначив, що в Україні не існує законодавчих обмежень щодо демонстрації фільмів під час перевезень в автобусі.

Демократичне рішення водія заслухати думку більшості пасажирів привело до того, що згадані пані самостійно залишили автобус. Вони зробили це у відповідь на відмову як водія, так і більшості присутніх в автобусі, змінити демонстрацію серіалу. Ця ситуація зайвий раз доводить існування у нашій державі неприйняття позиції інших людей і культурної нетерпимості,

– заявив Брагар.

Після цього депутат додав, що водій нібито не порушив жодного закону і взагалі намагався знайти компроміс із "незадоволеними пасажирами". Також Брагар обіцяє унеможлити спроби роботодавця притягнути до відповідальності водія.

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Окрім того, "слуга народу" розкритикував волонтерок і навіть угледів порушення закону у їх проханні вимкнути російський серіал.

"Відстоювати право на спілкування державною мовою є важливим у наш час. Проте не менш серйозно необхідно поставитися до методів та шляхів, яким має популяризуватися любов та повага до української мови. Заклики типу: "російської мова не має лунати в Україні" – є неприйнятними, дискримінуючими та такими, які порушують закон, а саме статтю 161 Кримінального Кодексу", – сказав Брагар.

Тому нардеп планує написати заяву до Нацполіції на волонтерок.

Що відомо про скандал з водієм і волонтерками?