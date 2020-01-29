Скандал з російським фільмом: нардеп СН хоче покарати волонтерок, яких вигнав водій автобуса
Народний депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету ВР з питань свободи слова Євген Брагар заступився за скандального водія автобуса "Луцьк – Київ", який під час поїздки відмовив двом волонтеркам вимкнути російський серіал. Тепер політик планує звернутися у Нацполіцію через вчинок дівчат.
Відповідну заяву Брагар опублікував на своїй сторінці у фейсбуці. Волонтерок, які саме поверталися з похорону загиблого на Донбасі бійця, депутат назвав "дівчатами націоналістичних поглядів".
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Політик відзначив, що в Україні не існує законодавчих обмежень щодо демонстрації фільмів під час перевезень в автобусі.
Демократичне рішення водія заслухати думку більшості пасажирів привело до того, що згадані пані самостійно залишили автобус. Вони зробили це у відповідь на відмову як водія, так і більшості присутніх в автобусі, змінити демонстрацію серіалу. Ця ситуація зайвий раз доводить існування у нашій державі неприйняття позиції інших людей і культурної нетерпимості,
– заявив Брагар.
Після цього депутат додав, що водій нібито не порушив жодного закону і взагалі намагався знайти компроміс із "незадоволеними пасажирами". Також Брагар обіцяє унеможлити спроби роботодавця притягнути до відповідальності водія.
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Окрім того, "слуга народу" розкритикував волонтерок і навіть угледів порушення закону у їх проханні вимкнути російський серіал.
"Відстоювати право на спілкування державною мовою є важливим у наш час. Проте не менш серйозно необхідно поставитися до методів та шляхів, яким має популяризуватися любов та повага до української мови. Заклики типу: "російської мова не має лунати в Україні" – є неприйнятними, дискримінуючими та такими, які порушують закон, а саме статтю 161 Кримінального Кодексу", – сказав Брагар.
Тому нардеп планує написати заяву до Нацполіції на волонтерок.
Що відомо про скандал з водієм і волонтерками?
- Скандал виник 27 січня через російськовний фільм у рейсовому автобусі, що їхав з Луцька до Києва.
- Саме ним з похорону загиблого на Донбасі бійця Миколи Сорочука поверталися його кохана і волонтерка Ярина Чорногуз та її подруга-волонтерка Анастасія Конфедера.
- Дівчата просили вимкнути російський фільм, який транслювали у салоні, і пояснили: в Україні 6 рік йде війна і напала на нас Росія.
- Проте водій відмовився це зробити, а пасажири його підтримали.
- Зрештою, волонтерки вийшли з автобуса просто посеред траси.
- Проте спокійно до Києва водій так і не доїхав – у столиці його зустрічали обурені активісти.
- Компанія-перевізник, у якій працює водій, вже відреагувала на скандал. Там заявили, що шоковані поведінкою їхнього працівника і пообіцяли звільнити обох водіїв, які були на рейсі.