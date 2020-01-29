Скандал с российским фильмом: нардеп СН хочет наказать волонтерок, выгнанных водителем автобуса

Народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета ВР по вопросам свободы слова Евгений Брагарь вступился за скандального водителя автобуса "Луцк – Киев", который во время поездки отказал двум волонтеркам выключить российский сериал. Теперь политик планирует обратиться в Нацполицию из-за поступка девушек.

Соответствующее заявление Брагарь опубликовал на своей странице в фейсбуке. Волонтерок, которые возвращались с похорон погибшего на Донбассе бойца, депутат назвал "девушками националистических взглядов".

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Политик отметил, что в Украине нет законодательных ограничений по демонстрации фильмов при перевозках в автобусе.

Демократическое решение водителя заслушать мнение большинства пассажиров привело к тому, что упомянутые дамы самостоятельно покинули автобус. Они сделали это в ответ на отказ как водителя, так и большинства присутствующих в автобусе поменять демонстрацию сериала. Эта ситуация лишний раз доказывает существование в нашем государстве неприятия позиции других людей и культурной нетерпимости,

– заявил Брагарь.

После этого депутат добавил, что водитель якобы не нарушил ни одного закона и вообще пытался найти компромисс с "недовольными пассажирами". Также Брагарь обещает исключить возможность попытки работодателя привлечь к ответственности водителя.

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Кроме того, "слуга народа" раскритиковал волонтерок и даже усмотрел нарушение закона в их просьбе выключить российский сериал.

"Отстаивать право на общение на государственном языке важно в наше время. Однако не менее серьезно отнеситесь к методам и путям, какими должны популяризироваться любовь и уважение к украинскому языку. Призывы типа: "российская речь не должна звучать в Украине" – неприемлемы, дискриминирующие и таковы, что нарушают закон, а именно статью 161 Уголовного Кодекса", – сказал Брагарь.

Поэтому нардеп планирует написать заявление в Нацполицию на волонтерок.

Что известно о скандале с водителем и волонтерками?