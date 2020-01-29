Скандал с российским фильмом: нардеп СН хочет наказать волонтерок, выгнанных водителем автобуса
Народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета ВР по вопросам свободы слова Евгений Брагарь вступился за скандального водителя автобуса "Луцк – Киев", который во время поездки отказал двум волонтеркам выключить российский сериал. Теперь политик планирует обратиться в Нацполицию из-за поступка девушек.
Соответствующее заявление Брагарь опубликовал на своей странице в фейсбуке. Волонтерок, которые возвращались с похорон погибшего на Донбассе бойца, депутат назвал "девушками националистических взглядов".
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Политик отметил, что в Украине нет законодательных ограничений по демонстрации фильмов при перевозках в автобусе.
Демократическое решение водителя заслушать мнение большинства пассажиров привело к тому, что упомянутые дамы самостоятельно покинули автобус. Они сделали это в ответ на отказ как водителя, так и большинства присутствующих в автобусе поменять демонстрацию сериала. Эта ситуация лишний раз доказывает существование в нашем государстве неприятия позиции других людей и культурной нетерпимости,
– заявил Брагарь.
После этого депутат добавил, что водитель якобы не нарушил ни одного закона и вообще пытался найти компромисс с "недовольными пассажирами". Также Брагарь обещает исключить возможность попытки работодателя привлечь к ответственности водителя.
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Кроме того, "слуга народа" раскритиковал волонтерок и даже усмотрел нарушение закона в их просьбе выключить российский сериал.
"Отстаивать право на общение на государственном языке важно в наше время. Однако не менее серьезно отнеситесь к методам и путям, какими должны популяризироваться любовь и уважение к украинскому языку. Призывы типа: "российская речь не должна звучать в Украине" – неприемлемы, дискриминирующие и таковы, что нарушают закон, а именно статью 161 Уголовного Кодекса", – сказал Брагарь.
Поэтому нардеп планирует написать заявление в Нацполицию на волонтерок.
Что известно о скандале с водителем и волонтерками?
- Скандал произошел 27 января из-за русскоязычного фильма в рейсовом автобусе, который ехал из Луцка в Киев.
- Именно им с похорон погибшего на Донбассе бойца Николая Сорочука возвращались его любимая и волонтер Ярина Чорногуз и ее подруга-волонтер Анастасия Конфедера.
- Девушки просили выключить российский фильм, который показывали в салоне, и объяснили: в Украине 6 год идет война и напала на нас Россия.
- Однако водитель отказался это сделать, а пассажиры его поддержали.
- В конце концов, волонтеры вышли из автобуса прямо посреди трассы.
- Однако спокойно в Киев водитель так и не доехал – в столице его встречали возмущенные активисты.
- Компания-перевозчик, в которой работает водитель, уже отреагировала на скандал. Там заявили, что шокированы поведением их работника и пообещали уволить обоих водителей, находившихся на рейсе.