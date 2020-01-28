Водіїв, які вигнали медика і волонтерку, звільнять: реакція потерпілих пасажирок

Водіїв автобуса, які відмовились на прохання госпітальєрки Ярини Чорногуз та волонтерки Анастасії Конфедерат вимкнути російський серіал, звільнять. Як відреагували дівчата – читайте далі.

Ярина Чорногуз та Анастасія Конфедерат в ефірі 24 каналу сказали, що вони очікували про розголос, але не сподівались, що на такий масштабний.

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"Ми раді, що таке важливе питання підіймається", – наголосила Конфедерат.

Ярина Чорногуз розповіла, що після скандалу їй дзвонив водій, який відмовив вимикати російський серіал, та попросив вибачення.

Зранку цього дня мені телефонувала директорка фірми, просила вибачення і казала, що водіїв буде звільнено. На запитання, що вона може зробити, я відповіла, що мені компенсація і гроші взагалі не потрібні. Я попросила, щоб водій передзвонив мені. Мені цікаво було, чи сам водій зрозумів, що насправді відбулось. Він за кілька годин перетелефонував і попросив у мене пробачення,

– зазначила госпітальєрка.

"Мені було приємно, що, насамперед, це україномовна людина, але дивно, що так вийшло. Він пояснив, що був втомлений, другу добу в рейсі. Але також сказав, що цінує людей, які там (на фронті, – 24 канал), він розуміє, що Росія є агресором і окупантом. Також сказав, що такого більше не повториться. І я йому за це дуже вдячна", – розполіла Чорногуз.

Також додала, що їй прикро, коли ветеранів, військових та тих, хто повертається з війни, хочуть зробити агресивними.

"Але це не так. Телефон з рук почав вибивати саме водій і накидатись до нас почали пасажири. Хоча ми йшли до них з діалогом", – пояснила вона.

Деталі скандалу в автобусі

В рейсовому автобусі, що їхав з Луцька до Києва, виник скандал через фільм російською мовою. Госпітальєрка, яка поверталася з похорону свого хлопця-військового, та волонтерка просили вимкнути фільм зі словами, що в Україні йде шостий рік війни і напала на нас Росія.

Водій на слова дівчат не реагував. Тож вони почали знімати все на телефон, але він вибив його з рук. Що цікаво, коли почалася суперечка, то пасажири виступили на боці шофера. Мовляв, їм байдуже, чий серіал показують. Ба більше, одна жіночка, як стверджують дівчата, назвала їх убивцями, бо ті їздять на війну, а вона їх туди не посилала.

В результаті постраждалі пасажирки вийшли з автобуса, просто посеред траси. І написали про свої перипетії у соцмережах.

Після інциденту компанія-перевізник на своїй сторінці у фейсбук написала, що шокована поведінкою їхнього працівника. Та пообіцяла звільнити обох водіїв, які були на рейсі.