Будьте ближчими до народу: Разумков пригрозив депутатам після скандалу з собакою

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков порадив депутатам стежити за словами під час телевізійних ефірів і бути ближчими до народу. Голова парламенту попередив, що з крісел Ради можна "дуже швидко" вилетіти.

Про це Дмитро Разумков сказав під час засідання погоджувальної ради у понеділок. Він зазначив, що з боку це виглядає так, ніби у стінах Верховної Ради "інший клімат і люди починають жити в іншій реальності".

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Не потрібно забувати, і минулі вибори показали, що ситуація може дуже швидко змінитися. І з не зовсім зручних крісел Верховної Ради можна опинитися ближчими до людей. Я дуже рекомендую усім частіше спілкуватися з людьми, чути про проблеми, якщо є можливість – допомагати їх вирішувати,

– сказав Разумков.

Що відомо про скандальну заяву Брагаря:

1 лютого у студію одного з телеканалів зателефонувала жінка і запитала політиків, як їй прожити на пенсію розміром у 2 тисячі гривень при високих цінах на комунальні послуги.

Гостем студії був скандальний нардеп від "Слуги народу" Євген Брагар. У відповідь на питання пенсіонерки він запропонував їй продати собаку "елітної породи" і заплатити за комуналку.

Ця заява викликала хвилю обурення серед українців. У партії "Слуга народу" одразу сказали, що не підтримують позицію Брагаря і просять вибачення за його слова. У фракції також наголосили – завданням їх команди є підвищення рівня життя людей.

Після шквалу критики нардеп і сам зробив нову заяву. Він зауважив, що є новою людиною у політиці і ще не навчився відповідати на чутливі питання. Політик додав, що не мав на меті когось образити, лише хотів звернути увагу на випадки, коли люди, які не потребують допомоги, користуються субсидіями.

Фраза про собаку і комуналку стала вірусним мемом у соцмережах.

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