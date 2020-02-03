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      Будьте ближчими до народу: Разумков пригрозив депутатам після скандалу з собакою

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      Дмитро Разумков / Getty Images

      Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков порадив депутатам стежити за словами під час телевізійних ефірів і бути ближчими до народу. Голова парламенту попередив, що з крісел Ради можна "дуже швидко" вилетіти.

      Про це Дмитро Разумков сказав під час засідання погоджувальної ради у понеділок. Він зазначив, що з боку це виглядає так, ніби у стінах Верховної Ради "інший клімат і люди починають жити в іншій реальності".

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      Не потрібно забувати, і минулі вибори показали, що ситуація може дуже швидко змінитися. І з не зовсім зручних крісел Верховної Ради можна опинитися ближчими до людей. Я дуже рекомендую усім частіше спілкуватися з людьми, чути про проблеми, якщо є можливість – допомагати їх вирішувати,
      – сказав Разумков.

      Що відомо про скандальну заяву Брагаря:

      • 1 лютого у студію одного з телеканалів зателефонувала жінка і запитала політиків, як їй прожити на пенсію розміром у 2 тисячі гривень при високих цінах на комунальні послуги.
      • Гостем студії був скандальний нардеп від "Слуги народу" Євген Брагар. У відповідь на питання пенсіонерки він запропонував їй продати собаку "елітної породи" і заплатити за комуналку.
      • Ця заява викликала хвилю обурення серед українців. У партії "Слуга народу" одразу сказали, що не підтримують позицію Брагаря і просять вибачення за його слова. У фракції також наголосили – завданням їх команди є підвищення рівня життя людей.
      • Після шквалу критики нардеп і сам зробив нову заяву. Він зауважив, що є новою людиною у політиці і ще не навчився відповідати на чутливі питання. Політик додав, що не мав на меті когось образити, лише хотів звернути увагу на випадки, коли люди, які не потребують допомоги, користуються субсидіями.
      • Фраза про собаку і комуналку стала вірусним мемом у соцмережах.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Разумков Верховна Рада Світ тварин Слуга народу Скандал
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