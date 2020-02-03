Будьте ближе к народу: Разумков пригрозил депутатам после скандала с собакой

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков посоветовал депутатам следить за словами во время телевизионных эфиров и быть ближе к народу. Глава парламента предупредил, что из кресел Рады можно "очень быстро" вылететь.

Об этом Дмитрий Разумков сказал во время заседания согласительного совета в понедельник. Он отметил, что со стороны это выглядит так, будто в стенах Верховной Рады "другой климат и люди начинают жить в другой реальности".

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Не нужно забывать и прошедшие выборы показали, что ситуация может очень быстро измениться. И из не совсем удобных кресел Верховной Рады можно оказаться ближе к людям. Я очень рекомендую всем чаще общаться с людьми, слышать о проблемах, если есть возможность – помогать их решать,

– сказал Разумков.

Что известно о скандальном заявлении Брагаря:

1 февраля в студию одного из телеканалов позвонила женщина и спросила политиков, как ей прожить на пенсию в размере 2000 гривен при высоких ценах на коммунальные услуги.

Гостем студии был скандальный нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагарь. В ответ на вопрос пенсионерки он предложил ей продать собаку "элитной породы" и заплатить за коммуналку.

Это заявление вызвало волну возмущения среди украинцев. В партии "Слуга народа" сразу сказали, что не поддерживают позицию Брагаря и приностя извинения за его слова. Во фракции также отметили – задачей их команды является повышение уровня жизни людей.

После шквала критики нардеп и сам сделал новое заявление. Он отметил, что является новичком в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. Политик добавил, что не ставил своей целью кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями.

Фраза о собаке и коммуналке стала вирусным мемом в соцсетях.

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