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      Самые смешные мемы недели: песовалюта, Укрпочта против коронавируса, уже добравшегося до России

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      Самые смешные мемы недели / Коллаж 24 канала

      В Украине вводят новую валюту – песо. Но пока ею можно заплатить только за коммуналку. Укрпочта объявила настоящую войну коронавирусу. Последний решил, что не стоит бороться с украинской госкомпанией, поэтому начал оседать в России. На этой неделе украинцам точно было над чем посмеяться.

      Песовалюта, или Как заплатить за коммуналку собственным другом

      Народный депутат Украины от "Слуги народа" Евгений Брагарь дал пенсионерке интересный совет, как ей заплатить за коммунальные услуги. Для этого, по его словам, она может просто продать своего элитного пса.

      Стоит знать! Нардеп от "Слуги народа" предложил пенсионерке продать собаку, чтобы хватило на коммуналку

      В нашей редакции сразу появились подозрения, что Брагарь сделал это только для того, чтобы прославиться и стать героем наших мемов. Господин Евгений, хотите - ловите.

      Как правило, глупые идеи не требуют много времени на ответ. В сети украинцы уже сообщили о введении новой валюты - песо. Единственный минус заключается в том, что пока ее принимают только как плату за коммуналку.

      Кажется, шутники уже знают, откуда растут лапы в этой глупой идеи.

      Кажется, с такими подходами на "слуг народа" вскоре ожидает серьезный ребрендинг. В частности, логотип партии будет выглядеть примерно так:

      Так это было спланировано заранее: Драгоценный Котовски: помощник депутата от "Слуги народа" задекларировал кота

      Впрочем, четвероногие не стали мириться с этим бесправием и уже заявили свое твердое "Нет!"

      Впрочем, лучшие друзья человека, кажется, поняли, что с такими "слугами" в этой стране им нечего делать. Говорят, темпы эмиграции после скандального заявления только возросли. И мы точно знаем почему.

      Кажется, идея Евгения Брагаря сбила с толку даже журналистов. Коллеги, передаем привет и вместе с вами надеемся, что скоро за коммуналку можно будет платить такими "слугами".

      Бесценная реакция: Бро не продается, – "Нафтогаз" потролил нардепа СН из-за заявления о коммуналке

      Идея о новой собаковалюте нашла свое отражение и в культуре. Ловите несколько анонсов на новинки, которые вскоре стоит ждать всех экранах страны.

      Ну а что, "Слуга народа" перед выборами обещала благоприятные условия для ведения бизнеса. Мы собрали для вас несколько бизнес-идей. Впрочем, стоит поспешить, пока курс песо остается стабильным.

      К слову: Шарику 14 лет, нечего продавать, – пенсионерка ответила депутату Брагарю

      Но есть в этой стране человек, который точно не переживает из-за роста цен на коммунальные услуги. Олег Валерьевич, мы о вас не забыли.

      Укрпочта объявила войну коронавирусу

      Государственная компания в сфере почтовой связи решила по-своему бороться с коронавирусом. Точнее с фейками, гуляющими вокруг этой темы.

      Сначала Укрпочта взялась комментировать сообщения шутливого сайта UaReview о сжигании посылок из Китая. Кажется, в компании серьезно воспринимают даже сообщения о "кашляющих посылках".

      К слову: Посылки из Китая сжигать не будут: Укрпочта отреагировала на сообщение шутливого сайта

      Издание шутило о том, что Укрпочта будет проводить визуальный анализ посылок из Китая на содержание бактерий или сразу сжигать их. Мол, сжечь посылки значительно дешевле, чем дезинфицировать.

      Если верить шутливым новостям UaReview, то для того, чтобы избежать конфликтов, которые возникнут из-за сожжения посылок, почтальонам "позволят бить недовольных клиентов и использовать мат для самозащиты".

      Позже Укрпочта взялась объяснять, действительно ли опасный вирус может передаваться через посылки. В компании заверили, что посылки из Китая можно будет забрать без защитных костюмов.

      Коронавирус добрался до России

      Поняв, что бороться с Укрпочтой нет никакого смысла, коронавирус решил, что пробраться в Украину у него нет никаких шансов. Поэтому решил остановиться в России.

      На самом деле этот раздел не о беде наших восточных соседей. Просто мы точно знаем, что россияне ждали явно не этого.

      Это нужно видеть: Не только православный, а все и сразу: патриарх Кирилл хочет, чтобы Бог попал в конституцию

      Ну и напоследок

      Традиционно в конце мы постим котиков-собачек. Впрочем, на этой неделе "преступная власть" заставила нас постить платежку за коммуналку. Поэтому ловите видео по-настоящему счастливого человека, который успел вместе со своими сбережениями (в песо, конечно же) бежать в Лондон еще до современных "реформ".

      Желаем вам удачной рабочей недели. Пусть она будет не менее веселой, чем уходящая. Вдохновения вам и новых идей для шуток.

      Когда понял, что не надо отдавать собаку за коммуналку: смотрите видео

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Коронавирус 2020 Новости России Публикации Слуга народа Коммунальные услуги Мир животных Мемы Укрпошта Курьезные новости
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