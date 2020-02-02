Не только православный, а все и сразу: патриарх Кирилл хочет, чтобы Бог попал в конституцию

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что хочет, чтобы в российской конституции было упоминание о Боге. Впрочем, как он сам отметил, говорится не только о православном Боге, но и о мусульманского и "много много других".

Со своим заявлением предстоятель Русской церкви выступил во время трапезы по случаю 11 годовщины своей интронизации. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общественности Владимир Легойда.

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Как также выяснилось, в России действует очень странная законодательная система. Потому что для того, чтобы Бог попал в конституцию, Кирилл предложил не вносить конституционные изменения парламентом, а молиться.

Давайте молиться-трудиться, чтобы в нашем основном законе было упоминание о Боге. Большинство российских граждан верят в Него. Я говорю не только о православном Боге, но и о мусульманском и многих, многих других,

– сказал патриарх.

Он также привел "аргументированный" пример, что Бог, в частности, уже есть в российском гимне. Там есть слова о "хранимой Богом родной земле".

"Почему же об этом не может быть сказано в конституции? Пока этого нет, но, я думаю, что совместными молитвами мы будем способствовать тому, чтобы такая идея как вера в Бога была внесена в нашу конституцию", – заверил глава РПЦ.

Резюмируя, он подчеркнул, что считает необходимым уже сегодня начать дискуссию на эту тему.