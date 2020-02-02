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      Не только православный, а все и сразу: патриарх Кирилл хочет, чтобы Бог попал в конституцию

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      Кирилл предложил молиться, чтобы Бога внесли в конституцию / interfax.ru

      Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что хочет, чтобы в российской конституции было упоминание о Боге. Впрочем, как он сам отметил, говорится не только о православном Боге, но и о мусульманского и "много много других".

      Со своим заявлением предстоятель Русской церкви выступил во время трапезы по случаю 11 годовщины своей интронизации. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общественности Владимир Легойда.

      Еще одно "благое" намерение: РПЦ разрывает отношения с Элладской церковью через признание ПЦУ

      Как также выяснилось, в России действует очень странная законодательная система. Потому что для того, чтобы Бог попал в конституцию, Кирилл предложил не вносить конституционные изменения парламентом, а молиться.

      Давайте молиться-трудиться, чтобы в нашем основном законе было упоминание о Боге. Большинство российских граждан верят в Него. Я говорю не только о православном Боге, но и о мусульманском и многих, многих других,
       сказал патриарх.

      Он также привел "аргументированный" пример, что Бог, в частности, уже есть в российском гимне. Там есть слова о "хранимой Богом родной земле".

      "Почему же об этом не может быть сказано в конституции? Пока этого нет, но, я думаю, что совместными молитвами мы будем способствовать тому, чтобы такая идея как вера в Бога была внесена в нашу конституцию", – заверил глава РПЦ.

      Резюмируя, он подчеркнул, что считает необходимым уже сегодня начать дискуссию на эту тему.

      Поможет ли молитва внести изменения в конституцию? Конечно же, каждый имеет право верить в то, во что считает необходимым, но сомнительно, что одна только молитва поможет внести конституционные изменения. Для этого прежде всего необходимы законодательные инициативы, общественно-политическое согласие и вообще целесообразность таких изменений.

      Абсурдность ситуации заключается в том, что пока весь мир в 21 веке пытается максимально дистанцировать религию от политики, россияне же практически не проводят между ними никакого предела. Более того, Кремль часто использует церковь для политического давления.

      Например, этим путем россияне пытались препятствовать созданию Православной церкви Украины, а ныне прилагают все усилия, чтобы ее не признавали в мире. А после всего этого они говорят о Боге.

      Кирилл хочет, чтобы память о Боге внесли в Конституцию

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      1 февраля
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики РПЦ Религия Курьезные новости Новости России Патриарх Кирилл
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