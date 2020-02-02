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      Бро не продается, – "Нафтогаз" потролил нардепа СН из-за заявления о коммуналке

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      "Нафтогаз" потролил нардепа СН Брагаря из-за заявления о коммуналке / Коллаж 24 канала

      "Нафтогаз" ярко потролил нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагаря, который предложил пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы оплатить коммунальные услуги. В компании отметили, что у украинцев, которые на коммуналку тратят значительную часть своих доходов, есть право на субсидию.

      Соответствующее заявление "Нафтогаз" опубликовал на своей фейсбук-странице и добавил хэштег #БроНеПродається. Само сообщение компания дополнила фотографией голливудского актера Алека Болдуина с двумя собаками.

      Важно: В "Слуге народа" извинились за слова коллеги о пенсионерах, коммуналке и собаках

      "Семьи, которые тратят на коммуналку больше, чем 15-20% своего семейного дохода, имеют право на государственную субсидию. В госбюджете в этом году предусмотрено около 50 миллиардов гривен живых денег на частичную оплату платежек для семей, которым сложно оплачивать полную цену. Более 130 миллионов ежедневно, представьте себе эту сумму", – отметили в "Нафтогазе".

      В ведомстве добавили, что информацию о получении субсидий можно найти на сайте Министерства социальной политики и teplo.gov.ua.

      Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Надо обращаться за денежной помощью, на которую у вас есть право по закону,
      – подытожили в НАК.

       

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      Что заявил Брагарь и почему его слова вызвали скандал?

      Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагарь 1 февраля был гостем ток-шоу, на которое позвонила пенсионерка из Кировоградской области. Женщина спросила политиков, как ей прожить на пенсию в размере 2 тысяч гривен при высоких ценах на коммунальные услуги.

      В ответ на это Брагарь предложил пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы она могла заплатить за коммуналку.

      После шквала критики нардеп сделал новое заявление и пояснил: он новый человек в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы.

      "У всех нас есть бабушки, дедушки, родители, которые получают достаточно низкие пенсии. Хочу подчеркнуть, что не имел целью кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни", – сказал Брагарь.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Нафтогаз Скандал Мир животных Коммунальные услуги Субсидии
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